Χιονοστιβάδα αποκαλύψεων έρχεται στο φως σχετικά με την υπόθεση της καθηγήτριας στη Θεσσαλονίκη, που κατέληξε έπειτα από αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο. Πρόσωπα από το οικογενειακό και φιλικό της περιβάλλον, επιμένουν πως η εκπαιδευτικός ήταν θύμα άγριου bullying από τους μαθητές της στην τάξη, ενώ όπως υποστηρίζουν είχε επηρεαστεί πολύ άσχημα και σε ψυχολογικό επίπεδο.

Μετά τις καταγγελίες για εκφοβισμό που υφίστατο από μαθητές του 3ου ΓΕΛ, διατάχθηκε προκαταρκτική εξέταση για το θάνατό της. Συγκεκριμένα η Σοφία Χρηστίδου είχε καταγγείλει την ανάρμοστη συμπεριφορά που αντιμετώπισε με υπόμνημα στη διεύθυνση του σχολείου, στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και στο uπουργείο Παιδείας, καταγγέλλοντας ότι συγκεκριμένοι μαθητές και μαθήτριες, της πετούσαν αντικείμενα, την έβριζαν και την απειλούσαν, θέτοντας σε κίνδυνο τη σωματική της ακεραιότητα.

«Όλα όσα είπε η εκλιπούσα καθηγήτρια είναι αλήθεια», υποστήριξε ο σύντροφος της εκπαιδευτικού, που μίλησε σήμερα (12/3) στην εκπομπή «Αποκαλύψεις».

«Αυτό που έχω να σας πω για την αναφορά που έκανε η εκλιπούσα σύντροφός μου είναι, με το χέρι στην καρδιά κι ορκιζόμενος στον Θεό που πιστεύω, ότι όλα αυτά είναι αληθή, είναι αλήθεια και είναι κατά ένα βαθμό πιο «light», από αυτά που συνέβαιναν πραγματικά. Τώρα, οτιδήποτε άλλο σημαντικό θα το δηλώσω πρώτα στο δικαστήριο», τόνισε.

Ο σύντροφος της καθηγήτριας δεν ήταν μόνο συμπαραστάτης της, αλλά όπως υποστήριξε σήμερα, ήταν και «μάρτυρας των περιστατικών» που συνέβαιναν κάθε μέρα, καθώς ήταν εννιά χρόνια μαζί και όπως επισημαίνει ο ίδιος, «Κάθε βράδυ μου τα έλεγε».

Για την σύντροφό του είπε ότι ήταν «μια γυναίκα με πολύ μεγάλη δύναμη εξωτερικά, αλλά εσωτερικά ήταν μια πολύ ευαίσθητη ψυχή…». Περιγράφοντας τον χαρακτήρα της είπε ότι «Δεν ήθελε την αδικία. Ήταν υπέρ της ισονομίας και της αξιοκρατίας». «Είναι δυσαναπλήρωτο το κενό που μας άφησε», συμπλήρωσε ο σύντροφός της, ενώ διαβεβαίωσε πως έχει «εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη» και πιστεύει «ότι αν ενεργήσει σωστά θα δικαιώσει την ψυχούλα της».