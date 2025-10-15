Σε έναν μύθο που γεννάει όλο και περισσότερα ερωτήματα, τείνει να εξελιχθεί η υπόθεση με τις κάμερες που υποτίθεται ότι θα βεβαιώνουν τροχαίες παραβάσεις. Παρά τις επίσημες ανακοινώσεις και τα αλλεπάλληλα ρεπορτάζ, η πραγματικότητα είναι ότι το σύστημα δεν λειτουργεί ούτε στο 5% της προβλεπόμενης δυναμικότητάς του, με χιλιάδες κάμερες να παραμένουν ανενεργές και άλλες να… μην υπάρχουν καν.

Τι λειτουργεί σήμερα

Αυτή τη στιγμή, ενεργές είναι μόλις λίγες δεκάδες κάμερες:

• 15 στην Αττική Οδό,

• 20 του ΟΑΣΑ,

• και 35 στις λεωφορειολωρίδες — αν και στην πραγματικότητα λειτουργούν μόνο οι… 12.

Πρόκειται για παλαιωμένα συστήματα, χωρίς ασύρματη μετάδοση. Για να ληφθεί το υλικό, ο αστυνομικός πρέπει να μεταβεί στο σημείο, να αντλήσει τα δεδομένα από το «κουτί» και στη συνέχεια να αποστείλει τις κλήσεις ταχυδρομικά ή μέσω e-mail.

Στο Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας λειτουργούν 250 νέες κάμερες, οι οποίες παρακολουθούν αποκλειστικά την κίνηση και δεν βεβαιώνουν παραβάσεις. Διατηρούν ωστόσο αρχεία για επτά ημέρες, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο με εισαγγελική παραγγελία.

Επιπλέον, υπάρχουν 70 κάμερες ασφαλείας, αλλά ούτε αυτές χρησιμοποιούνται για καταγραφή παραβάσεων.

Τι λένε οι ειδικοί

Ο Κίμωνας Λογοθέτης, σύμβουλος διαχείρισης κυκλοφορίας και πρώην σύμβουλος οδικής ασφάλειας στην Περιφέρεια Αττικής, εξηγεί πως οι πληροφορίες περί άμεσης αποστολής κλήσεων στους παραβάτες είναι παραπλανητικές.

Όπως τονίζει, το έργο των καμερών καταγραφής τροχαίων παραβάσεων δεν έχει ακόμη ξεκινήσει. Το επόμενο διάστημα προγραμματίζεται η τοποθέτηση 388 νέων καμερών, οι οποίες θα ελέγχουν αποκλειστικά την παραβίαση ερυθρού σηματοδότη.

Μέχρι στιγμής, μόνο δύο πιλοτικές κάμερες έχουν εγκατασταθεί στη λεωφόρο Ποσειδώνος, οι οποίες λειτουργούν δοκιμαστικά, χωρίς να αποστέλλουν κλήσεις.

Η πλήρης ενεργοποίηση του συστήματος αναμένεται μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, με την ολοκλήρωση του Ενιαίου Ψηφιακού Συστήματος Διαχείρισης Παραβάσεων, σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη.

Το «νεκρό» δίκτυο του C4i και οι κάμερες-φαντάσματα

Περισσότερες από 1.500 κάμερες του συστήματος C4i, που εγκαταστάθηκαν για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, παραμένουν εκτός λειτουργίας. Το δίκτυο αυτό, με τους χαρακτηριστικούς πράσινους μεταλλικούς ιστούς ύψους επτά μέτρων και τις λευκές κάμερες στραμμένες προς τα κάτω, δεν είναι συνδεδεμένο με κανένα ενεργό σύστημα.

Ανενεργές είναι επίσης οι κάμερες ταχύτητας και παρακολούθησης της ΛΕΑ, στον Κηφισό, στη Λεωφόρο Αθηνών και στην Αθηνών–Κορίνθου (Δαφνί–Ελευσίνα). Οι κάμερες αυτές βρίσκονται μέσα σε λευκά τετράγωνα κουτιά, αλλά δεν λειτουργούν.

Παράλληλα, οι λεγόμενες «41 κάμερες» σε 17 δήμους της Αττικής δεν εγκαταστάθηκαν ποτέ, καθώς δεν υπήρξε ούτε διαγωνισμός ούτε σύμβαση.

Όσο για τις 388 κάμερες παραβίασης ερυθρού σηματοδότη, το έργο έχει ανατεθεί από την Περιφέρεια, αλλά η εγκατάσταση δεν έχει ακόμη ξεκινήσει.

Το νέο ψηφιακό σύστημα

Όλες οι νέες κάμερες θα ενταχθούν στο Ενιαίο Ψηφιακό Σύστημα Διαχείρισης Παραβάσεων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το οποίο βρίσκεται υπό ολοκλήρωση.

Μέχρι τότε, οι κλήσεις εξακολουθούν να αποστέλλονται μόνο μέσω e-mail. Με την ενεργοποίηση του συστήματος, οι οδηγοί θα ενημερώνονται με SMS, ενώ η κλήση θα εμφανίζεται στη θυρίδα τους στο gov.gr.

Η ολοκλήρωση του έργου αναμένεται στο τέλος Οκτωβρίου.

Πιλοτικά συστήματα σε λειτουργία

Οι πιλοτικές κάμερες παραβίασης ερυθρού σηματοδότη στη λεωφόρο Ποσειδώνος και Καλαμακίου, που τοποθετήθηκαν το 2021, καταγράφουν περίπου 16 παραβάσεις ανά ώρα, χωρίς όμως να αποστέλλουν κλήσεις.

Αντίστοιχα, δέκα κάμερες εντός λεωφορείων της ΟΣΥ καταγράφουν οδηγούς που κινούνται στις λεωφορειολωρίδες, αλλά κι αυτές λειτουργούν πειραματικά, εν αναμονή της ένταξής τους στο νέο σύστημα.

Τέλος, μια ακόμη πιλοτική κάμερα στη Λεωφόρο Μεσογείων βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία, χωρίς να βεβαιώνει παραβάσεις.

Συμπερασματικά, η εικόνα του συστήματος καταγραφής τροχαίων παραβάσεων στην Αττική αποτυπώνει ένα δίκτυο ημιτελές και ξεπερασμένο, όπου λίγες δεκάδες κάμερες λειτουργούν ουσιαστικά, ενώ χιλιάδες άλλες έχουν μετατραπεί σε σιωπηλά “μάτια” του παρελθόντος.

Και ως συνήθως, στην ελληνική πραγματικότητα, ο δρόμος από την εξαγγελία μέχρι την υλοποίηση μπορεί να αποδειχθεί πολύ μακρύς.