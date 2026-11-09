Ατύχημα σημειώθηκε την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, κατά τη διάρκεια χωμάτινου ράλι στο Αλιβέρι Ευβοίας, όταν αγωνιστικό αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, ανετράπη και κατέληξε εκτός της αγωνιστικής διαδρομής.

Σε οπτικό υλικό που κατέγραψαν θεατές του αγώνα, αποτυπώνεται η στιγμή που το όχημα τούμπαρε, σηκώνοντας πυκνό σύννεφο σκόνης. Το περιστατικό προκάλεσε έντονη ανησυχία και αναστάτωση στους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού που παρακολουθούσαν τη διοργάνωση, η συμμετοχή των οποίων ήταν ιδιαίτερα αυξημένη.

Ευτυχώς, σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, αποφεύχθηκαν τα χειρότερα, καθώς ο οδηγός του αγωνιστικού είναι καλά στην υγεία του.