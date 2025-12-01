Συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε νυχτερινό κέντρο στο Περιστέρι πραγματοποιήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 30/11, έπειτα από καταγγελίες ότι στο κατάστημα γινόταν πώληση αλκοόλ σε ανήλικους. Όπως μετέδωσε το ΕΡΤnews, οι έλεγχοι επιβεβαίωσαν τις πληροφορίες.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι αρχές εντόπισαν 15 ανήλικους, ηλικίας από 15 έως 17 ετών, αγόρια και κορίτσια, οι οποίοι βρίσκονταν εντός του καταστήματος και κατανάλωναν αλκοολούχα ποτά.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν δυνάμεις της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων, της Ο.Π.Κ.Ε., της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, αστυνομικός σκύλος, καθώς και υπάλληλος του Γενικού Χημείου του Κράτους. Από τον έλεγχο προέκυψε η σύλληψη του 31χρονου υπεύθυνου του καταστήματος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας ανηλίκων από καπνό και αλκοόλ.

Παρόμοια επιχείρηση πραγματοποιήθηκε και στην Πάτρα, στην οδό Γεροκωστοπούλου, όπου συνελήφθησαν η ιδιοκτήτρια και ο υπεύθυνος καταστήματος, επειδή είχαν επιτρέψει την είσοδο και την κατανάλωση αλκοόλ σε τέσσερις ανήλικες, ηλικίας 15 και 16 ετών, καθώς και σε έναν 17χρονο. Και σε αυτή την περίπτωση σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της σχετικής νομοθεσίας, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα. Η υπόθεση θα εκδικαστεί την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου.