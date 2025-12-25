Η Τροχαία προχώρησε σε εκτεταμένους ελέγχους αλκοτέστ από τα μεσάνυχτα της παραμονής των Χριστουγέννων σε βασικούς οδικούς άξονες της Αθήνας, περιλαμβανομένης και της συμβολής Σταδίου με Αιόλου, με στόχο τόσο την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων όσο και την εφαρμογή της αυστηροποιημένης νομοθεσίας για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Όπως δήλωσαν οι τροχονόμοι που βρίσκονταν στο συγκεκριμένο μπλόκο από τις 12 τα μεσάνυχτα της Τετάρτης έως τις 05:15, πραγματοποιήθηκαν περίπου 2.000 έλεγχοι, εκ των οποίων μόνο 8 οδηγοί βρέθηκαν θετικοί στο αλκοόλ. Όπως διευκρίνισαν οι τροχονόμοι, οι περισσότεροι εντοπίστηκαν στην πρώτη βαθμίδα (0,24–0,40), ενώ δεν υπήρξε κανένα περιστατικό στη δεύτερη ή τρίτη κλίμακα.

Η Τροχαία απέδωσε το χαμηλό ποσοστό παραβάσεων τόσο στην αυστηροποίηση του νομικού πλαισίου, όσο και στη μεγαλύτερη υπευθυνότητα των οδηγών, προσθέτοντας ότι αρκετοί επέλεξαν να επιστρέψουν στα σπίτια τους είτε με ταξί είτε με φίλο που δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ.

Οι τροχονόμοι εξήγησαν επίσης τη διαδικασία των ελέγχων: κανένα όχημα δεν περνά χωρίς να υποβληθεί ο οδηγός σε αλκοτέστ, και σε περίπτωση ανίχνευσης ακόμη μικρής ποσότητας αλκοόλ, πραγματοποιείται δεύτερη κύρια μέτρηση μετά από 15 λεπτά, για τον ακριβή προσδιορισμό του ποσοστού.

Σχετικά με τις ποινές, η Τροχαία υπενθύμισε ότι η νομοθεσία προβλέπει τρεις κλίμακες:

Πρώτη βαθμίδα (0,24–0,40): πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 30 ημέρες

Δεύτερη βαθμίδα (0,40–0,60): πρόστιμο 700 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 90 ημέρες

Τρίτη βαθμίδα (0,60 και πάνω): πρόστιμο 1.200 ευρώ, αφαίρεση διπλώματος για 180 ημέρες και αυτόφωρη διαδικασία

Τέλος, η Τροχαία είχε αναπτύξει πέντε επιπλέον συνεργεία σε διάφορα σημεία της Αττικής, με τους ελέγχους να παραμένουν εντατικοί και ιδιαίτερα αυστηροί καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας.