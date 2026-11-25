Με ένα εντυπωσιακό μουσικό υπερθέαμα στην καρδιά της πόλης ετοιμάζεται η Αθήνα να αποχαιρετήσει το 2026. Την Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου, ο Δήμος Αθηναίων διοργανώνει μια μεγάλη συναυλία στην πλατεία Συντάγματος, εμπνευσμένη από το φετινό χριστουγεννιάτικο θέμα του, τον «Χορό των Αστεριών».

Τέσσερα κορυφαία ονόματα της εγχώριας μουσικής σκηνής θα ανέβουν στη σκηνή για να χαρίσουν στο κοινό μια βραδιά γεμάτη ρυθμό και διασκέδαση, με την είσοδο να παραμένει ελεύθερη για όλους.

Παρουσίαση και φιλανθρωπική προσφορά

Τον ρόλο του οικοδεσπότη της βραδιάς αναλαμβάνει ο Γιώργος Λιανός, ο οποίος θα κρατήσει συντροφιά στους παρευρισκόμενους μέχρι τα μεσάνυχτα. Λίγο πριν την αλλαγή του χρόνου, στη σκηνή θα βρεθεί ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, για να δώσει το σύνθημα της αντίστροφης μέτρησης για το 2027.

Αξίζει να σημειωθεί πως η συμμετοχή του Πάνου Μουζουράκη, του Χρήστου Μάστορα, της Έλενας Παπαρίζου και της Πάολας έχει έντονο κοινωνικό αποτύπωμα, καθώς και οι τέσσερις καλλιτέχνες θα τραγουδήσουν αφιλοκερδώς, διαθέτοντας τις αμοιβές τους σε φιλανθρωπικό σκοπό που θα ανακοινωθεί προσεχώς.

Το κάλεσμα του Δημάρχου Αθηναίων

Απευθύνοντας ανοιχτή πρόσκληση στους πολίτες να δώσουν το παρών στο κέντρο της πρωτεύουσας, ο Χάρης Δούκας έκανε λόγο για «την πιο λαμπερή και εκρηκτική νύχτα του χρόνου». Ο δήμαρχος κάλεσε τον κόσμο να γίνει μια μεγάλη παρέα και να υποδεχθεί το νέο έτος με αστείρευτη ενέργεια, συγκίνηση και μουσική, υποσχόμενος μια αξέχαστη εμπειρία για όσους βρεθούν στο Σύνταγμα.

Το πρόγραμμα της γιορτής

Η εορταστική αυλαία θα ανοίξει στις 22:00 το βράδυ, με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων να δίνει τον πρώτο τόνο μέσα από γνώριμες χριστουγεννιάτικες μελωδίες. Μία ώρα αργότερα, στις 23:00, θα ξεκινήσει η ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση της εκδήλωσης μέσα από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ, μεταφέροντας το εορταστικό κλίμα σε ολόκληρη τη χώρα.

Αμέσως μετά την υποδοχή του 2027, τη σκυτάλη της διασκέδασης θα πάρουν οι Dalkance, οι οποίοι υπόσχονται να κρατήσουν αμείωτο το κέφι συνδυάζοντας τους ηλεκτρονικούς ήχους της electro-pop με το παραδοσιακό μπουζούκι.