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Σε τροχιά υλοποίησης βρίσκονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη Γραμμή 3 του Μετρό της Αθήνας στο τμήμα «Ελαιώνας – Μοναστηράκι», προκαλώντας προσωρινές τροποποιήσεις στα νυχτερινά δρομολόγια.

Από την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου έως την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου, καθώς και από την Κυριακή 4 έως την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2026, οι σταθμοί «Ελαιώνας», «Κεραμεικός» και «Μοναστηράκι» θα κλείνουν νωρίτερα από την κανονική λήξη της κυκλοφορίας.

Για τη διευκόλυνση του επιβατικού κοινού, η κίνηση των συρμών θα διεξάγεται διεσπασμένα, ενώ ο ΟΑΣΑ ενεργοποιεί την προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ24.

Το πρόγραμμα των εργασιών και οι κλειστοί σταθμοί

Οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν κατά τις εξής περιόδους:

  • 1η Περίοδος: Από την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου έως και την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου 2026.
  • 2η Περίοδος: Από την Κυριακή 4 Οκτωβρίου έως και την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2026.

Τις συγκεκριμένες ημέρες, οι σταθμοί «Ελαιώνας», «Κεραμεικός» και «Μοναστηράκι» θα σφραγίζουν στις 21:40.

Κατά τις ώρες των εργασιών (από τις 21:40 έως τη λήξη της βάρδιας), η διεξαγωγή των δρομολογίων στη Γραμμή 3 θα γίνεται σε δύο ανεξάρτητα τμήματα:

  1. Δημοτικό Θέατρο – Αιγάλεω
  2. Σύνταγμα – Δουκίσσης Πλακεντίας – Αεροδρόμιο

Ώρες αναχώρησης τελευταίων συρμών πριν το κλείσιμο

Για την αποφυγή ταλαιπωρίας, η ΣΤΑΣΥ ανακοίνωσε τις ακριβείς ώρες διέλευσης των τελευταίων συρμών πριν τη διακοπή της κυκλοφορίας στο κεντρικό τμήμα:

Προς Δουκίσσης Πλακεντίας:

  • Από Δημοτικό Θέατρο: 21:20
  • Από Αιγάλεω: 21:34
  • Από Ελαιώνα: 21:36
  • Από Κεραμεικό: 21:39
  • Από Μοναστηράκι: 21:41

Προς Δημοτικό Θέατρο:

  • Από Δουκίσσης Πλακεντίας: 21:30
  • Από Σύνταγμα: 21:49
  • Από Μοναστηράκι: 21:51
  • Από Κεραμεικό: 21:53
  • Από Ελαιώνα: 21:56

Τι ισχύει για τα δρομολόγια προς και από το αεροδρόμιο

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από τους επιβάτες που κατευθύνονται ή επιστρέφουν από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».

  • Τελευταίο απευθείας δρομολόγιο: Από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 21:06 και από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 21:10.
  • Μετά τις 21:40: Οι συρμοί προς Αεροδρόμιο θα εκκινούν αποκλειστικά από τον σταθμό Σύνταγμα, ενώ οι συρμοί από Αεροδρόμιο θα τερματίζουν το δρομολόγιό τους στο Σύνταγμα.

Αναχωρήσεις από Σύνταγμα προς Αεροδρόμιο: 22:02, 22:38 και 23:14.

Αναχωρήσεις από Αεροδρόμιο προς Σύνταγμα: 21:46, 22:22, 22:58 και 23:34.

Η προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ24 του ΟΑΣΑ

Για την κάλυψη των μετακινήσεων στο κενό τμήμα της γραμμής, ο ΟΑΣΑ θέτει σε λειτουργία την προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ24 «Στ. Μετρό Σύνταγμα – Στ. Μετρό Αιγάλεω» (με ισχύ από τις 21:40 έως τη λήξη της κυκλοφορίας).

Η γραμμή Χ24 θα πραγματοποιεί στάσεις σε όλους τους κλειστούς σταθμούς του Μετρό:

  • Κατεύθυνση Σύνταγμα Αιγάλεω:
    1. «ΣΤ. ΣΥΝΤΑΓΜΑ» (οδός Βασ. Αμαλίας – στάση ΣΥΝΤΑΓΜΑ)
    2. «ΣΤ. ΟΜΟΝΟΙΑ» (οδός Πανεπιστημίου – στάση ΟΜΟΝΟΙΑ)
    3. «ΣΤ. ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ ΠΡΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ» (οδός Ερμού)
    4. «ΣΤ. ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ» (Ιερά Οδός – στάση ΣΙΔΕΡΑ)
    5. «ΣΤ. ΕΛΑΙΩΝΑΣ» (Ιερά Οδός – στάση ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΔΗΜΟΥ)
    6. «ΣΤ. ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ» (Ιερά Οδός – στάση ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ)
  • Κατεύθυνση Αιγάλεω Σύνταγμα:
    1. «ΣΤ. ΑΙΓΑΛΕΩ» (προσωρινή στάση στην οδό Δημαρχείου)
    2. «ΣΤ. ΕΛΑΙΩΝΑΣ» (Ιερά Οδός – στάση ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ)
    3. «ΣΤ. ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ» (Ιερά Οδός – στάση ΣΙΔΕΡΑ)
    4. «ΣΤ. ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑ» (προσωρινή στάση στην οδό Ερμού)
    5. «ΣΤ. ΟΜΟΝΟΙΑ» (οδός Σταδίου – στάση ΟΜΟΝΟΙΑ)
    6. «ΣΤ. ΣΥΝΤΑΓΜΑ» (οδός Βασ. Αμαλίας – στάση ΣΥΝΤΑΓΜΑ)
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