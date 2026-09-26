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Σε τροχιά υλοποίησης βρίσκονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη Γραμμή 3 του Μετρό της Αθήνας στο τμήμα «Ελαιώνας – Μοναστηράκι», προκαλώντας προσωρινές τροποποιήσεις στα νυχτερινά δρομολόγια.
Από την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου έως την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου, καθώς και από την Κυριακή 4 έως την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2026, οι σταθμοί «Ελαιώνας», «Κεραμεικός» και «Μοναστηράκι» θα κλείνουν νωρίτερα από την κανονική λήξη της κυκλοφορίας.
Για τη διευκόλυνση του επιβατικού κοινού, η κίνηση των συρμών θα διεξάγεται διεσπασμένα, ενώ ο ΟΑΣΑ ενεργοποιεί την προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ24.
Το πρόγραμμα των εργασιών και οι κλειστοί σταθμοί
Οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν κατά τις εξής περιόδους:
- 1η Περίοδος: Από την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου έως και την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου 2026.
- 2η Περίοδος: Από την Κυριακή 4 Οκτωβρίου έως και την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2026.
Τις συγκεκριμένες ημέρες, οι σταθμοί «Ελαιώνας», «Κεραμεικός» και «Μοναστηράκι» θα σφραγίζουν στις 21:40.
Κατά τις ώρες των εργασιών (από τις 21:40 έως τη λήξη της βάρδιας), η διεξαγωγή των δρομολογίων στη Γραμμή 3 θα γίνεται σε δύο ανεξάρτητα τμήματα:
- Δημοτικό Θέατρο – Αιγάλεω
- Σύνταγμα – Δουκίσσης Πλακεντίας – Αεροδρόμιο
Ώρες αναχώρησης τελευταίων συρμών πριν το κλείσιμο
Για την αποφυγή ταλαιπωρίας, η ΣΤΑΣΥ ανακοίνωσε τις ακριβείς ώρες διέλευσης των τελευταίων συρμών πριν τη διακοπή της κυκλοφορίας στο κεντρικό τμήμα:
Προς Δουκίσσης Πλακεντίας:
- Από Δημοτικό Θέατρο: 21:20
- Από Αιγάλεω: 21:34
- Από Ελαιώνα: 21:36
- Από Κεραμεικό: 21:39
- Από Μοναστηράκι: 21:41
Προς Δημοτικό Θέατρο:
- Από Δουκίσσης Πλακεντίας: 21:30
- Από Σύνταγμα: 21:49
- Από Μοναστηράκι: 21:51
- Από Κεραμεικό: 21:53
- Από Ελαιώνα: 21:56
Τι ισχύει για τα δρομολόγια προς και από το αεροδρόμιο
Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από τους επιβάτες που κατευθύνονται ή επιστρέφουν από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».
- Τελευταίο απευθείας δρομολόγιο: Από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 21:06 και από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 21:10.
- Μετά τις 21:40: Οι συρμοί προς Αεροδρόμιο θα εκκινούν αποκλειστικά από τον σταθμό Σύνταγμα, ενώ οι συρμοί από Αεροδρόμιο θα τερματίζουν το δρομολόγιό τους στο Σύνταγμα.
Αναχωρήσεις από Σύνταγμα προς Αεροδρόμιο: 22:02, 22:38 και 23:14.
Αναχωρήσεις από Αεροδρόμιο προς Σύνταγμα: 21:46, 22:22, 22:58 και 23:34.
Η προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ24 του ΟΑΣΑ
Για την κάλυψη των μετακινήσεων στο κενό τμήμα της γραμμής, ο ΟΑΣΑ θέτει σε λειτουργία την προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ24 «Στ. Μετρό Σύνταγμα – Στ. Μετρό Αιγάλεω» (με ισχύ από τις 21:40 έως τη λήξη της κυκλοφορίας).
Η γραμμή Χ24 θα πραγματοποιεί στάσεις σε όλους τους κλειστούς σταθμούς του Μετρό:
- Κατεύθυνση Σύνταγμα ➔ Αιγάλεω:
- «ΣΤ. ΣΥΝΤΑΓΜΑ» (οδός Βασ. Αμαλίας – στάση ΣΥΝΤΑΓΜΑ)
- «ΣΤ. ΟΜΟΝΟΙΑ» (οδός Πανεπιστημίου – στάση ΟΜΟΝΟΙΑ)
- «ΣΤ. ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ ΠΡΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ» (οδός Ερμού)
- «ΣΤ. ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ» (Ιερά Οδός – στάση ΣΙΔΕΡΑ)
- «ΣΤ. ΕΛΑΙΩΝΑΣ» (Ιερά Οδός – στάση ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΔΗΜΟΥ)
- «ΣΤ. ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ» (Ιερά Οδός – στάση ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ)
- Κατεύθυνση Αιγάλεω ➔ Σύνταγμα:
- «ΣΤ. ΑΙΓΑΛΕΩ» (προσωρινή στάση στην οδό Δημαρχείου)
- «ΣΤ. ΕΛΑΙΩΝΑΣ» (Ιερά Οδός – στάση ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ)
- «ΣΤ. ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ» (Ιερά Οδός – στάση ΣΙΔΕΡΑ)
- «ΣΤ. ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑ» (προσωρινή στάση στην οδό Ερμού)
- «ΣΤ. ΟΜΟΝΟΙΑ» (οδός Σταδίου – στάση ΟΜΟΝΟΙΑ)
- «ΣΤ. ΣΥΝΤΑΓΜΑ» (οδός Βασ. Αμαλίας – στάση ΣΥΝΤΑΓΜΑ)