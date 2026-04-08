Με τροπολογία του υπουργείου Υγείας, εισάγονται αλλαγές στο σύστημα παραπομπών σε ειδικούς ιατρούς, με στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης των πολιτών στις υπηρεσίες υγείας.

Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, ενώ αρχικά η παραπομπή γινόταν αποκλειστικά από τον προσωπικό ιατρό, πλέον δίνεται η δυνατότητα, σε περιπτώσεις αντικειμενικής δυσκολίας εύρεσής του, να εκδίδεται παραπεμπτικό και από γιατρούς γενικής/οικογενειακής ιατρικής ή εσωτερικής παθολογίας.

Ο πολίτης δεν επιβαρύνεται οικονομικά για επισκέψεις σε γιατρούς του ΕΣΥ ή συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ, εφόσον διαθέτει το απαιτούμενο παραπεμπτικό, είτε από προσωπικό είτε από αρμόδιο γενικό ιατρό, παθολόγο ή υπόχρεο προσωπικό ιατρό.

Η ρύθμιση στοχεύει στην ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ως βασικής πύλης εισόδου στο σύστημα, καθώς και στη βελτίωση της διαχείρισης των ραντεβού με ειδικούς, τα οποία θα δεσμεύονται ηλεκτρονικά μέσω παραπεμπτικού. Παράλληλα, η ύπαρξη παραπεμπτικού καθίσταται πλέον απαραίτητη και για την ηλεκτρονική κράτηση ραντεβού.

Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει για ασθενείς με χρόνια νοσήματα, οι οποίοι μπορούν να πραγματοποιούν απεριόριστα αναγκαία ραντεβού για διάστημα ενός έτους με ένα μόνο παραπεμπτικό.

«Για τους πολίτες που δεν διαθέτουν προσωπικό ιατρό, σε κάθε περίπτωση, διασφαλίζεται η απρόσκοπτη πρόσβασή τους σε ιατρούς της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Κέντρα Υγείας, Τ.ΟΜ.Υ., πολυδύναμα περιφερειακά ιατρεία κ.λπ.), συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης ιατρικού παραπεμπτικού, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση», αναφέρει το υπουργείο Υγείας.

Το υπουργείο επισημαίνει ότι η τροποποίηση αντιμετωπίζει πρακτικά προβλήματα που προέκυψαν κατά την εφαρμογή του συστήματος, όπως η έλλειψη προσωπικών ιατρών, οι προσωρινές απουσίες και οι γεωγραφικές ιδιαιτερότητες απομακρυσμένων περιοχών, διασφαλίζοντας έτσι την απρόσκοπτη πρόσβαση όλων των πολιτών σε υπηρεσίες υγείας.