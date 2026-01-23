«Στην Ισπανία είδαμε πως κινήθηκε σωστά αμέσως όλος ο μηχανισμός προκειμένου να συγκεντρωθούν τα στοιχεία και να γίνει σωστά η έρευνα, ενώ εδώ στην Ελλάδα έχουμε συγκάλυψη από την πρώτη μέρα», ανέφερε η Μαρία Καρυστιανού έξω από το Δικαστικό Μέγαρο της Λάρισας, -όπως γράφει το onlarissa.gr- με αφορμή τη συνέχιση της δίκης για το βιντεοληπτικό υλικό στην υπόθεση της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών.

Σημείωσε ότι οι συγγενείς εδώ ταλαιπωρούνται ακόμα για τα χαμένα βίντεο, με την ίδια να αναρωτιέται «για ποιο λόγο χάθηκαν τα βίντεο, αν όχι γιατί έδειχναν τον λόγο της πυρόσφαιρας».

Η ίδια ανέφερε ξανά ότι θα ήταν καταλληλότερο η δική για την υπόθεση των Τεμπών να διεξαχθεί είτε στην Αθήνα, είτε στη Θεσσαλονίκη καθώς «είναι πιο εύκολη η πρόσβαση», αλλά το σημαντικότερο γιατί -όπως είπε- η ίδια «δεν έχει καμία εμπιστοσύνη στη Λάρισα».

Τέλος, αναφορικά με τη δημιουργία του νέου κόμματος ενημέρωσε ότι όλα θα γίνουν γνωστά σύντομα, ενώ για την κριτική που δέχεται υπογράμμισε ότι «ο ντόρος που έχει γίνει, δείχνει φόβο. Είμαστε ακόμα στην πρόθεση της δημιουργίας ενός κινήματος πολιτών και πριν γίνουν γνωστές οι θέσεις μας έχουν πέσει καταπάνω να μας φάνε».

Τέλος, σε ερώτηση για το πού θα πάρει θέση το κόμμα της στο πολιτικό τόξο, εξήγησε ότι είναι κάτι που δημιουργείται για πρώτη φορά και θα έχει πολίτες από όλους τους χώρους.