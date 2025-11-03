Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Μια νέα εποχή ξεκινά για τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ). Ο Γιώργος Καλλιμασιάς, Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής της εταιρείας, αναλαμβάνει καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου (CEO) από την 1η Φεβρουαρίου 2026, διαδεχόμενος τον Γιάννη Παράσχη, ο οποίος αποχωρεί έπειτα από 19 χρόνια επιτυχημένης θητείας, στο τιμόνι του αεροδρομίου της Αθήνας.

Η απόφαση για τη διαδοχή ελήφθη στις 31 Οκτωβρίου 2025 από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΑΑ, έπειτα από σχετική εισήγηση του μετόχου πλειοψηφίας AviAlliance και κατόπιν σύστασης των αρμόδιων οργάνων της εταιρείας, σύμφωνα με τους κανόνες της εταιρικής διακυβέρνησης. Η επιλογή του Καλλιμασιά θεωρείται φυσική συνέχεια της επιτυχημένης διοικητικής ομάδας του ΔΑΑ και έκφραση εμπιστοσύνης στο ανθρώπινο δυναμικό και στη στρατηγική κατεύθυνση της εταιρείας.

Το τέλος μιας εποχής: Η παρακαταθήκη του Γιάννη Παράσχη

Μετά από σχεδόν τρεις δεκαετίες παρουσίας στον ΔΑΑ, εργαζόμενος στην εταιρεία από το 1996, ο Γιάννης Παράσχης αποχωρεί ως ο μακροβιότερος CEO στην ιστορία του αεροδρομίου. Κατά τη διάρκεια της ηγεσίας του, ο ΔΑΑ εξελίχθηκε σε έναν από τους κορυφαίους ευρωπαϊκούς αερολιμένες, καταγράφοντας θεαματική ανάπτυξη τόσο σε επιβατική κίνηση όσο και σε οικονομικά αποτελέσματα.

Το 2025, το αεροδρόμιο εξυπηρέτησε 34 εκατομμύρια επιβάτες, επιβεβαιώνοντας την αναβάθμισή του σε ισχυρό κόμβο διεθνούς συνδεσιμότητας. Ο Παράσχης οδήγησε τον ΔΑΑ μέσα από δύσκολες περιόδους, όπως η ελληνική οικονομική κρίση και η πανδημία, διασφαλίζοντας τη σταθερότητα και τη συνεχή ανάπτυξη της εταιρείας.

Στα σημαντικότερα επιτεύγματά του συγκαταλέγονται:

-η 20ετής επέκταση της περιόδου παραχώρησης του αεροδρομίου,

-η επιτυχής εισαγωγή της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών,

-η καθιέρωση πρωτοποριακής στρατηγικής βιωσιμότητας,

-και ο σχεδιασμός και η έναρξη της νέας φάσης επέκτασης των υποδομών του αεροδρομίου.

Παράλληλα, ο Γιάννης Παράσχης διαμόρφωσε μια εταιρική κουλτούρα συνεργασίας και διαφάνειας, θέτοντας στο επίκεντρο τους ανθρώπους του οργανισμού και της ευρύτερης αεροδρομιακής κοινότητας. Υπό την καθοδήγησή του, ο ΔΑΑ αναδείχθηκε σε πρότυπο συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ενώ η στρατηγική του για βιώσιμη ανάπτυξη άφησε ισχυρό αποτύπωμα τόσο θεσμικά όσο και κοινωνικά.

Σε διεθνές επίπεδο, ο Γιάννης Παράσχης υπήρξε σημαντική προσωπικότητα της παγκόσμιας αεροπορικής κοινότητας, υπηρετώντας ως Πρόεδρος του ACI Europe (Διεθνές Συμβούλιο Αεροδρομίων Ευρώπης) και του ACI World, προβάλλοντας διεθνώς το ελληνικό μοντέλο διαχείρισης αεροδρομίου και ενισχύοντας το κύρος της χώρας.

Μετά την αποχώρησή του από τη θέση του CEO, θα παραμείνει κοντά στην εταιρεία ως σύμβουλος στρατηγικής, ενώ θα συμμετέχει και στο Διοικητικό Συμβούλιο της World Airport Partners (WAP), που διαχειρίζεται επενδύσεις αεροδρομίων του καναδικού συνταξιοδοτικού ταμείου PSP.

Η νέα σελίδα με τον Γιώργο Καλλιμασιά

Ο Γιώργος Καλλιμασιάς αποτελεί στέλεχος-κλειδί του ΔΑΑ, με πορεία άνω των 25 ετών στην εταιρεία. Εντάχθηκε στο δυναμικό του αεροδρομίου το 1999 και από το 2019 κατέχει τη θέση του Γενικού Διευθυντή Στρατηγικής (Chief Strategy Officer).

Στο πλαίσιο των καθηκόντων του, είχε πρωταγωνιστικό ρόλο σε καθοριστικά έργα και πρωτοβουλίες, όπως:

-η επέκταση της περιόδου παραχώρησης κατά 20 έτη,

-η εισαγωγή της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών,

-η ενίσχυση των μηχανισμών εταιρικής διακυβέρνησης,

-και ο σχεδιασμός επενδύσεων για τη βιώσιμη επέκταση και αναβάθμιση των υποδομών του αεροδρομίου.

Ως νέος Διευθύνων Σύμβουλος, καλείται να καθοδηγήσει τον ΔΑΑ στη νέα φάση ανάπτυξης, με στόχο τη διατήρηση της ηγετικής θέσης του διεθνώς, την επιχειρησιακή αριστεία και την περαιτέρω ενίσχυση της συμβολής του στην εθνική οικονομία, τον τουρισμό και τις αερομεταφορές.

Ο ίδιος, αναλαμβάνοντας τα νέα του καθήκοντα, δήλωσε:

«Με αίσθημα ευθύνης και τιμής αναλαμβάνω τον ρόλο του Διευθύνοντος Συμβούλου του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, σε μια κομβική στιγμή για την Εταιρεία και τον κλάδο των αερομεταφορών.

Στόχος μου είναι να οδηγήσουμε τον ΔΑΑ στη νέα φάση ανάπτυξης και εξέλιξής του, διατηρώντας την ηγετική θέση του στη διεθνή αεροπορική κοινότητα και ενισχύοντας τη συμβολή του στην εθνική οικονομία. Με βαθιά εκτίμηση για το έργο του Γιάννη Παράσχη και με εμπιστοσύνη στους ανθρώπους του ΔΑΑ, προχωρούμε μαζί, με συνέπεια και όραμα για το μέλλον.»

Αναγνώριση και συνέχεια από το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μιχάλης Κεφαλογιάννης, τόνισε «ότι η αλλαγή σηματοδοτεί ένα σημαντικό και θετικό ορόσημο για την εταιρεία και τους μετόχους της»:

«Το Δ.Σ. εκφράζει τη βαθιά ευγνωμοσύνη του προς τον Γιάννη Παράσχη για τη μακροχρόνια και εξαιρετική προσφορά του, που διαμόρφωσε τον ΔΑΑ όπως τον γνωρίζουμε σήμερα — έναν από τους πιο επιτυχημένους και αναγνωρισμένους αεροπορικούς κόμβους διεθνώς. Παράλληλα, εκφράζουμε την εμπιστοσύνη μας προς τον Γιώργο Καλλιμασιά, έναν άνθρωπο με εξαίρετη επαγγελματική πορεία στην εταιρεία, για μια νέα περίοδο επιτυχιών.

Είμαστε υπερήφανοι για τη διοικητική ομάδα του ΔΑΑ, που αποτελεί εγγύηση συνέχειας, προόδου και βιώσιμης ανάπτυξης.»

Ο απολογισμός Παράσχη και το μήνυμα για το μέλλον

Αναφερόμενος στο τέλος της θητείας του, ο Γιάννης Παράσχης σημείωσε:

«Ήταν τεράστια τιμή και μεγάλη ευθύνη να ηγούμαι ενός τόσο σημαντικού οργανισμού όπως ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών. Είμαι υπερήφανος για όσα πετύχαμε μαζί με τους εργαζομένους και τη διοικητική ομάδα του ΔΑΑ. Ολοκληρώνω τη θητεία μου γεμάτος εμπειρίες και αισιοδοξία, γνωρίζοντας ότι ο Γιώργος Καλλιμασιάς θα συνεχίσει τη δυναμική πορεία του αεροδρομίου μας, οδηγώντας το σε μια νέα εποχή ανάπτυξης.»

Ένα αεροδρόμιο-σύμβολο σε νέα εποχή

Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, υπό τη διοίκηση του Γιάννη Παράσχη και με τη συμβολή των στελεχών του, έχει καταστεί κομβικός πυλώνας ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία, μοχλός απασχόλησης και πρότυπο διαχείρισης υποδομών. Με τη νέα ηγεσία του Γιώργου Καλλιμασιά, το αεροδρόμιο εισέρχεται στη νέα φάση επέκτασης, με στρατηγική εστίαση στη βιωσιμότητα, την καινοτομία και την ανθρώπινη εμπειρία.

Η διαδοχή, αποτέλεσμα μακροχρόνιου σχεδιασμού, σηματοδοτεί τη συνέχεια μιας επιτυχημένης πορείας, που αναμένεται να διατηρήσει τον ΔΑΑ ανάμεσα στους κορυφαίους αερολιμένες της Ευρώπης, και να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τον ρόλο της Αθήνας ως διεθνές αεροπορικό και τουριστικό κέντρο.

Το βιογραφικό του Γιώργου A. Καλλιμασιά

Ο Γιώργος Καλλιμασιάς εντάχθηκε στο δυναμικό του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών το 1999, έχοντας υπηρετήσει την Εταιρεία Αεροδρομίου από διάφορες θέσεις. Το 2019 ανέλαβε τη θέση του Γενικού Διευθυντή Στρατηγικής – Chief Strategy Officer – του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών.

Με περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε ηγετικές θέσεις στον κλάδο των αερομεταφορών, ο Γιώργος Καλλιμασιάς έχει καθοδηγήσει με επιτυχία σύνθετα στρατηγικά projects, όπως η 20ετής παράταση της σύμβασης παραχώρησης του ΔΑΑ και η εισαγωγή των μετοχών της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ ομάδων και δημιουργώντας ισχυρές συνεργασίες με εξωτερικούς οργανισμούς για την επίτευξη βιώσιμης αξίας .

Με επαγγελματικό υπόβαθρο τόσο στη μηχανική όσο και στα χρηματοοικονομικά, ενισχυμένο από εμπειρία στη συμβουλευτική (consulting), ο Γιώργος Καλλιμασιάς συνδυάζει αναλυτικές δεξιότητες με στρατηγική σκέψη. Με ευρεία γνώση του κλάδου των αεροδρομίων και εμπειρία σε υψηλόβαθμες ηγετικές θέσεις εντός εισηγμένης εταιρείας, στοχεύει στη διαμόρφωση της μακροπρόθεσμης εταιρικής ανάπτυξης.

Ο Γιώργος Καλλιμασιάς είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης του ΔΑΑ από την ίδρυσή του (2021) και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του ACI World, στην οποία διετέλεσε Πρόεδρος κατά την περίοδο 2023–2024.

Στο παρελθόν έχει εργασθεί στη Deloitte και στην Enterprise Greece.

Είναι κάτοχος πτυχίου Χημικού Μηχανικού από το Πανεπιστήμιο Πατρών και Μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το Πανεπιστήμιο Lancaster, στο Ηνωμένο Βασίλειο.