Την Κυριακή 29 Μαρτίου 2026 πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη αλλαγή στη θερινή ώρα. Συγκεκριμένα, στις 03:00 τα ξημερώματα μετακινήσαμε τους δείκτες μία ώρα μπροστά, ώστε να δείχνουν 04:00.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υποδομών: «Σας υπενθυμίζουμε ότι, την Κυριακή 29 Μαρτίου 2026, λήγει η εφαρμογή του μέτρου της χειμερινής ώρας, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/84 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19/01/2001, σχετικά με τις διατάξεις για τη χειμερινή ώρα. Οι δείκτες των ρολογιών πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα μπροστά, δηλαδή από 03:00 π.μ. σε 04:00 π.μ.».

Μέχρι πότε ισχύει η θερινή ώρα

Η θερινή ώρα θα διατηρηθεί μέχρι την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026. Τότε, τα ρολόγια θα γυρίσουν ξανά μία ώρα πίσω, σηματοδοτώντας την επιστροφή στη χειμερινή ώρα.

Χρήσιμες συμβουλές για την προσαρμογή

Για να μειωθεί η κόπωση από την αλλαγή της ώρας, μπορείτε να ακολουθήσετε μερικά απλά βήματα:

-Ρυθμίστε τα ρολόγια σας από το μεσημέρι του Σαββάτου

-Την Κυριακή, επανέλθετε στο συνηθισμένο σας πρόγραμμα

-Αν νιώθετε κουρασμένοι, ένας σύντομος μεσημεριανός ύπνος 15-20 λεπτών μπορεί να βοηθήσει

-Φροντίστε να κοιμάστε τουλάχιστον 7 ώρες τις ημέρες γύρω από την αλλαγή

-Αποφύγετε το ξενύχτι

Τι ισχύει για ηλεκτρονικές συσκευές

Οι περισσότερες σύγχρονες συσκευές, όπως κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές και smartwatches, θα ενημερώσουν την ώρα αυτόματα. Αντίθετα, τα αναλογικά ή παλαιότερα ρολόγια θα χρειαστούν χειροκίνητη ρύθμιση.

Γιατί αλλάζει η ώρα

Η εφαρμογή της θερινής ώρας ισχύει σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποσκοπεί στην καλύτερη αξιοποίηση του φυσικού φωτός κατά τους πιο ζεστούς μήνες. Παρότι κατά καιρούς έχει τεθεί θέμα κατάργησης του μέτρου, προς το παρόν συνεχίζει να εφαρμόζεται κανονικά.

Έτσι, μέχρι να υπάρξει κάποια αλλαγή, στα τέλη Μαρτίου μετακινούμε τα ρολόγια μία ώρα μπροστά και στα τέλη Οκτωβρίου τα επαναφέρουμε μία ώρα πίσω.