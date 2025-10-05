Η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή στη χειμερινή ώρα έχει ξεκινήσει. Την Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025, στις 04:00 τα ξημερώματα, τα ρολόγια θα γυρίσουν μία ώρα πίσω, σηματοδοτώντας το τέλος της θερινής ώρας.

Οι συσκευές που είναι συνδεδεμένες στο διαδίκτυο, όπως κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές και τάμπλετ, προσαρμόζουν αυτόματα την ώρα, ενώ τα παραδοσιακά ρολόγια χρειάζονται χειροκίνητη ρύθμιση. Η εποχιακή αλλαγή ώρας γίνεται δύο φορές το χρόνο: την άνοιξη με μετάβαση στη θερινή ώρα και το φθινόπωρο με επιστροφή στη χειμερινή.

Το μέτρο της αλλαγής ώρας ξεκίνησε με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας. Στην Ευρώπη εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το καλοκαίρι του 1916 στη Γερμανία, εν μέσω Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, ώστε να αξιοποιηθεί καλύτερα το ανθρώπινο δυναμικό χωρίς επιπλέον κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος.

Στην Ελλάδα, η πρώτη δοκιμαστική εφαρμογή έγινε το 1932, από τις 6 Ιουλίου έως την 1η Σεπτεμβρίου, ενώ η επίσημη καθιέρωση του μέτρου πραγματοποιήθηκε αργότερα, με στόχο την εναρμόνιση με τις ευρωπαϊκές πρακτικές και τη συνεχιζόμενη εξοικονόμηση ενέργειας.