Στη χειμερινή ώρα επιστρέφει η χώρα την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026, καθώς τίθεται σε εφαρμογή η προβλεπόμενη διαδικασία για τη λήξη της θερινής ώρας.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η αλλαγή πραγματοποιείται βάσει της οδηγίας 2000/84/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 19ης Ιανουαρίου 2001, η οποία ρυθμίζει τις σχετικές διατάξεις για όλες τις χώρες-μέλη.

Συγκεκριμένα, τα ξημερώματα της Κυριακής, οι δείκτες των ρολογιών θα πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα πίσω. Ειδικότερα, όταν η ώρα δείξει 04:00 π.μ., τα ρολόγια θα πρέπει να ρυθμιστούν εκ νέου στις 03:00 π.μ., χαρίζοντας ουσιαστικά μία επιπλέον ώρα ύπνου.

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών

«Υπενθυμίζεται ότι την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026, λήγει η εφαρμογή του μέτρου της θερινής ώρας, σύμφωνα με την οδηγία 2000/84/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ε.Ε. της 19ης Ιανουαρίου 2001, σχετικά με τις διατάξεις για τη θερινή ώρα.

Ως εκ τούτου, τα ξημερώματα της Κυριακής, οι δείκτες των ρολογιών θα πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα πίσω, δηλαδή από 04:00 π.μ. σε 03:00 π.μ.»