Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ), ορίζεται το νέο Διοικητικό του Συμβούλιο, με πενταετή θητεία. Η ανασυγκρότηση του Δ. Σ. του ΕΛΚΑΚ σηματοδοτεί τη μετάβασή του σε μια νέα φάση, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου του, ως επιταχυντή της αμυντικής καινοτομίας στη χώρα.

Το εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΚΑΚ έχει την ακόλουθη σύνθεση:

Στυλιανός Καβαδίας, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Cambridge, ως μη εκτελεστικός Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Δρ. Κωνσταντίνος Λαδάς, Ανώτατος Ερευνητής του Πανεπιστημίου Cambridge, ως Διευθύνων Σύμβουλος – εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Παναγιώτης Σταμπουλίδης, ως μη εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Μάρκος Βασιλικός, ως Εντεταλμένος Σύμβουλος – εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Γεωργία Πρασίνου, ως Εντεταλμένη Σύμβουλος – εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Γεώργιος Παπαγεωργαντάς, ως μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Παναγιώτης Καραμπίνης, ως μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Υποστράτηγος Ιωάννης Μπούρας (ex officio).

Υποστράτηγος Πανούσης Γεώργιος (ex officio).

Σημειώνεται ότι παραμένουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ως Εντεταλμένοι Σύμβουλοι ο Μάρκος Βασιλικός και η Γεωργία Πρασίνου και ως μέλη ο Γεώργιος Παπαγεωργαντάς, ο Υποστράτηγος Ιωάννης Μπούρας και ο Υποστράτηγος Γεώργιος Πανούσης.

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ευχαρίστησε τα απερχόμενα μέλη του Δ. Σ. του ΕΛΚΑΚ και ιδίως τον κ. Παντελή Τζωρτζάκη για το έργο τους και ευχήθηκε καλή επιτυχία στα νέα μέλη του.