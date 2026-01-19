Παρουσία του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Δημητρίου Χούπη, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα η τελετή παράδοσης – παραλαβής καθηκόντων του Διοικητή της Σχολής Εθνικής Άμυνας, από τον Αντιστράτηγο Αθανάσιο Σαρδέλλη στον Υποναύαρχο Κωνσταντίνο Πιτυκάκη.

Στην τελετή η οποία έλαβε χώρα στο Αβερώφειο Μέγαρο στο «Πεδίον του Άρεως», παραβρέθηκαν επίσης o Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, μέλη του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου, όπως και του Ανωτάτου Αεροπορικού, Ανώτατοι και Ανώτεροι Αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, καθηγητές της ΣΕΘΑ, απόστρατοι Αξιωματικοί και λοιποί προσκεκλημένοι.