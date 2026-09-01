Στην 112 Πτέρυγα Μάχης στην Ελευσίνα παρευρέθηκε ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Θανάσης Δαβάκης, προκειμένου να παρακολουθήσει την τελετή παράδοσης και παραλαβής καθηκόντων του Διοικητή της 31ης Μοίρας Επιχειρήσεων Έρευνας Διάσωσης (31 ΜΕΕΔ).

Με αφορμή την παρουσία του στη μονάδα, ο κ. Δαβάκης εξήρε το έργο και την προσφορά των στελεχών, σημειώνοντας ότι η 31 ΜΕΕΔ συγκαταλέγεται στις πλέον επίλεκτες δομές των Ενόπλων Δυνάμεων.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης:

«Χθες το απόγευμα πήγα στην 112 Πτέρυγα Μάχης στην Ελευσίνα, όπου έγινε η τελετή παράδοσης – παραλαβής καθηκόντων, του Διοικητή της 31ης Μοίρας Επιχειρήσεων Έρευνας Διάσωσης (31 ΜΕΕΔ). Η 31 ΜΕΕΔ, την οποία επισκέφθηκα για δεύτερη φορά, είναι μία από τις πλέον επίλεκτες μονάδες των Ενόπλων μας Δυνάμεων. Τα στελέχη της, με την υψηλή τους εξειδίκευση και την καθημερινή, εντατική εκπαίδευση, αποτελούν την εγγύηση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και την εκτέλεση απαιτητικών αποστολών κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες.

Θέλω να ευχαριστήσω τον απερχόμενο Διοικητή για το σπουδαίο έργο του και να ευχηθώ στον νέο Διοικητή καλή επιτυχία και δύναμη στα νέα του καθήκοντα. Αυτό που αποκόμισα για μια ακόμη φορά φεύγοντας από εκεί, είναι το απόλυτο αίσθημα της συντροφικότητας μεταξύ των στελεχών της Μοίρας, το οικογενειακό κλίμα και η προσήλωση στον κοινό σκοπό.»