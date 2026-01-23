Παρουσία των τοπικών αρχών και του μητροπολίτη Μαρωνείας Κομοτηνής που τέλεσε την δοξολογία, έγινε η τελετή παράδοσης παραλαβής της 21ης Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας « Πίνδος» στην Κομοτηνή.

Την Ταξιαρχία παρέδωσε ο Ταξίαρχος Ηλίας Κωστόπουλος που τώρα αναλαμβάνει υποδιοικητής στην 12η Μηχανοκίνητη Μεραρχία Πεζικού, στον Ταξίαρχο Χρήστο Γουρδομιχάλη.

Ο Ταξίαρχος Ηλίας Κωστόπουλος τόνισε ότι ως διοικητής αναγνωρίζει την μεγάλη προσπάθεια που καταβλήθηκε προκειμένου η Ταξιαρχία να επιτελέσει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο το δύσκολο έργο της ώστε να αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους πυλώνες αποτροπής των πιθανών απειλών της Πατρίδας μας.

Πηγή: maronnews.gr