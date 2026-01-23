Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη η τελετή παράδοσης – παραλαβής καθηκόντων του Διοικητού του Πεδίου Βολής Κρήτης, από τον Αντιστράτηγο Στέργιο Καζάκη στον Υποστράτηγο Νικόλαο Δημητράκο και του Κέντρου Εκπαίδευσης Ναυτικής Αποτροπής , από τον Υποναύαρχο Περικλή Πηγή, στον Αρχιπλοίαρχο Παύλο Αγγελόπουλο ΠΝ.

Στις τελετές παρέστη ο Υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ Αντιναύαρχος Θεόδωρος Μικρόπουλος ΠΝ ως εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Δημήτριου Χούπη, καθώς επίσης και εκπρόσωποι των τοπικών πολιτικών, θρησκευτικών και στρατιωτικών αρχών.