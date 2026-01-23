Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη η τελετή παράδοσης – παραλαβής καθηκόντων του Διοικητού του Πεδίου Βολής Κρήτης, από τον Αντιστράτηγο Στέργιο Καζάκη στον Υποστράτηγο Νικόλαο Δημητράκο και του Κέντρου Εκπαίδευσης Ναυτικής Αποτροπής , από τον Υποναύαρχο Περικλή Πηγή, στον Αρχιπλοίαρχο Παύλο Αγγελόπουλο ΠΝ.

Στις τελετές παρέστη ο Υπαρχηγός ΓΕΕΘΑ Αντιναύαρχος Θεόδωρος Μικρόπουλος ΠΝ ως εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Δημήτριου Χούπη, καθώς επίσης και εκπρόσωποι των τοπικών πολιτικών, θρησκευτικών και στρατιωτικών αρχών.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Κέντρο Εκπαίδευσης Ναυτικής Αποτροπής #Πεδίο Βολής Κρήτης