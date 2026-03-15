Αλλάζει το σκηνικό του καιρού από την Τρίτη, με βροχές, ενίσχυση των βοριάδων και κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας, όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς.

Η νέα κακοκαιρία θα επηρεάσει τη χώρα από την Τρίτη έως και την Παρασκευή, φέρνοντας βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή, αλλά πρόσκαιρη πτώση, με τις μέγιστες τιμές να μην ξεπερνούν τους 13 βαθμούς Κελσίου, ακόμα και στα ανατολικά και νότια τμήματα.

Η αίσθηση του κρύου θα ενισχυθεί λόγω των ισχυρών ανέμων.

Οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά από βόρειες διευθύνσεις, φτάνοντας τοπικά τα 8 με 9 μποφόρ, κυρίως την Πέμπτη και την Παρασκευή στο Αιγαίο, και στα νότια τμήματα της χώρας.

Χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, με αξιόλογο ύψος χιονιού στα μεγαλύτερα υψόμετρα.

Τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι ο καιρός θα βελτιωθεί πρόσκαιρα το ερχόμενο Σαββατοκύριακο.