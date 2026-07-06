Την τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης για την ασφάλεια των παιχνιδιών, με στόχο την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία (ΕΕ) 2026/192 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προβλέπει απόφαση που αναρτήθηκε στη Διαύγεια.

Ειδικότερα, η απόφαση της γενικής γραμματείας Βιομηχανίας, αφορά την τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 3669/194/5.4.2011 (Β’ 549) κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών, για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2026/192 της Επιτροπής, η οποία τροποποιεί το προσάρτημα Α του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 2009/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών, όσον αφορά το κοβάλτιο.

Με την απόφαση ενσωματώνονται στο Εθνικό Δίκαιο οι νέες ευρωπαϊκές απαιτήσεις για τη χρήση του κοβαλτίου στα παιχνίδια, ενώ προβλέπονται συγκεκριμένες εξαιρέσεις στις περιπτώσεις που αυτό απαντάται ως πρόσμειξη στο νικέλιο εξαρτημάτων από ανοξείδωτο χάλυβα, σε αγώγιμα ηλεκτρικά εξαρτήματα παιχνιδιών και σε μαγνήτες νεοδυμίου, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις ασφαλείας.

Η απόφαση τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ενώ οι νέες διατάξεις για το κοβάλτιο, εφαρμόζονται από τις 29 Αυγούστου 2026.