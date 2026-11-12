Αλλαγή στη διάταξη που επιτρέπει διορθώσεις στο Ε9 χωρίς αναδρομική επιβολή ΕΝΦΙΑ, τόκων και προστίμων προανήγγειλε ο Κυριάκος Πιερρακάκης στη Βουλή, περιορίζοντας το εύρος όσων μπορούν να επωφεληθούν από τη ρύθμιση.

Από το ευνοϊκό καθεστώς θα εξαιρεθούν τα τραπεζικά ιδρύματα, οι εταιρείες διαχείρισης πιστώσεων και όσοι δεν είχαν δηλώσει καθόλου το ακίνητό τους. Η παρέμβαση αφορά το άρθρο 51 του νομοσχεδίου με τα μέτρα της ΔΕΘ και έρχεται μετά τις ενστάσεις για το ενδεχόμενο η αρχική διατύπωση να ευνοεί τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων.

Διόρθωση στοιχείων, όχι απαλλαγή για εντελώς αδήλωτα ακίνητα

Η αρχική ρύθμιση προβλέπει τη δυνατότητα τροποποίησης στοιχείων στις δηλώσεις ακίνητης περιουσίας για τα έτη 2014 έως 2026, χωρίς τις αναδρομικές φορολογικές επιβαρύνσεις που περιγράφει η διάταξη.

Με τη νομοτεχνική βελτίωση που ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, διαχωρίζονται οι περιπτώσεις λανθασμένων ή ελλιπών στοιχείων για δηλωμένα ακίνητα από εκείνες στις οποίες ένα ακίνητο δεν είχε εμφανιστεί καθόλου στο Ε9.

Έτσι, η δυνατότητα διόρθωσης ανακριβειών και παραλείψεων παραμένει, αλλά όσοι είχαν αφήσει ένα ακίνητο εντελώς αδήλωτο δεν θα μπορούν να αξιοποιήσουν τη συγκεκριμένη απαλλαγή.

Η συζήτηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια αναμένεται να ολοκληρωθεί με την ψηφοφορία το μεσημέρι της Παρασκευής, 13 Νοεμβρίου.