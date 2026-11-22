Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση τέθηκε χθες, Σάββατο 21 Νοεμβρίου, το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών υπό τον τίτλο «Πλαίσιο ανάπτυξης των Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών στον τομέα των οδικών μεταφορών και των διεπαφών με άλλους τρόπους μεταφοράς, σε εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/40/ΕΕ, όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία (ΕΕ) 2023/2661 – Ενίσχυση οδικής ασφάλειας-Ρυθμίσεις οδικών μεταφορών, επιβατικών μεταφορών και οχημάτων, σιδηροδρομικών μεταφορών, συγκοινωνιακών φορέων και λοιπές διατάξεις».

Με το Μέρος Α΄ του νομοσχεδίου ενσωματώνεται η ευρωπαϊκή οδηγία για την ανάπτυξη προδιαγραφών, τη διαθεσιμότητα δεδομένων και την παροχή υπηρεσιών Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών (Intelligent Transportation System – ITS), με στόχο την οδική ασφάλεια, τη βιώσιμη κινητικότητα και τη μείωση των ρύπων, ενώ το Μέρος Β΄ φέρνει στοχευμένες παρεμβάσεις στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), μεταξύ των οποίων και η θέσπιση ειδικών κανόνων για τους νέους οδηγούς και τη δυνατότητα οδήγησης από αυτούς οχημάτων ιδιαίτερα υψηλής ισχύος (supercars) και εκσυγχρονίζει το σύστημα εξετάσεων υποψήφιων οδηγών και εκσυγχρονίζει το σύστημα εξετάσεων υποψήφιων οδηγών.

Σε δήλωσή του, ο Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας, σημείωσε: «Με τη νομοθετική αυτή πρωτοβουλία κάνουμε ένα ακόμη σημαντικό βήμα για πιο ασφαλείς και σύγχρονες μεταφορές. Ενισχύουμε την οδική ασφάλεια και την προστασία της ανθρώπινης ζωής, με κανόνες που συνδυάζουν την αυστηρότητα με την αναλογικότητα, τη διαφάνεια και την εκπαίδευση. Διατηρούμε τη βασική φιλοσοφία του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ο οποίος έχει συμβάλει στη μείωση των δυστυχημάτων και στην καλλιέργεια υπεύθυνης οδηγικής συμπεριφοράς, προχωρώντας παράλληλα σε στοχευμένες τροποποιήσεις για μια πιο δίκαιη και αναλογική αντιμετώπιση παραβάσεων χαμηλής επικινδυνότητας. Ενισχύουμε την ψηφιοποίηση και την αυτοματοποίηση της διαδικασίας διενέργειας και εποπτείας των εξετάσεων οδήγησης, ώστε κάθε νέος οδηγός να πιάνει το τιμόνι έχοντας αποδείξει, μέσα από μια αδιάβλητη διαδικασία, ότι διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες. Ταυτόχρονα, εκσυγχρονίζουμε το εθνικό πλαίσιο για τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών, με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση των δεδομένων και της τεχνολογίας, προς όφελος της ασφάλειας, της αποτελεσματικότητας και της εξυπηρέτησης του πολίτη. Προχωρούμε με συνέπεια στον εκσυγχρονισμό των μεταφορών, με επίκεντρο τον πολίτη και τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας».

Οι βασικές αλλαγές στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Στο πλαίσιο του εξορθολογισμού των κυρώσεων και της ενίσχυσης της ασφάλειας, στον ΚΟΚ προβλέπονται οι εξής τροποποιήσεις:

Οδήγηση χωρίς άδεια της απαιτούμενης κατηγορίας: Διατηρείται το διοικητικό πρόστιμο, όμως το δίπλωμα αφαιρείται για έναν μήνα αντί για έναν χρόνο, υπό την προϋπόθεση ότι ο παραβάτης θα αποκτήσει την απαιτούμενη επέκταση στην οικεία κατηγορία οχήματος.

Απλές παραβάσεις στάθμευσης: Καταργείται το διοικητικό μέτρο της προσωρινής αφαίρεσης της άδειας οδήγησης, ενώ αυξάνεται το χρηματικό πρόστιμο.

Νέοι οδηγοί και supercars: Θεσπίζονται ειδικοί κανόνες για τους νέους οδηγούς και τη δυνατότητα οδήγησης από αυτούς οχημάτων ιδιαίτερα υψηλής ισχύος.

Μη ευκρινείς πινακίδες κυκλοφορίας: Αυστηροποιούνται οι κυρώσεις για όσους κυκλοφορούν όχημα του οποίου οι πινακίδες δεν είναι, για οποιονδήποτε λόγο, ευκρινώς ορατές ή αναγνωρίσιμες από τεχνικά μέσα βεβαίωσης παραβάσεων.

Υπεράριθμοι επιβάτες σε λεωφορεία: Προστίθεται νέα παράβαση για λεωφορεία δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης που μεταφέρουν επιβάτες καθ’ υπέρβαση του ανώτατου αριθμού της άδειας κυκλοφορίας τους.

Κίνηση οδικής βοήθειας στη ΛΕΑ: Θεσπίζεται η δυνατότητα των οχημάτων οδικής βοήθειας να κινούνται στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ) για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών στον αυτοκινητόδρομο.

Ψηφιοποίηση και αυστηρότεροι έλεγχοι στις εξετάσεις οδήγησης

Παράλληλα, αναμορφώνεται ριζικά η διαδικασία εκπαίδευσης και εξέτασης των υποψήφιων οδηγών, ενώ ρυθμίζονται και ζητήματα βελτίωσης του δημόσιου συγκοινωνιακού έργου: