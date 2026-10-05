Τη μετάβαση του ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης στη νέα ψηφιακή εποχή σηματοδότησε η επίσημη παρουσίαση της επόμενης γενιάς του 112 (Next Generation 112 – NG112), που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας 5 Οκτωβρίου στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Το έργο, προϋπολογισμού 17,5 εκατομμυρίων ευρώ με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, φέρνει την ειδική εφαρμογή e112 για smartphones, δυνατότητες βιντεοκλήσεων, Real-Time Text, ειδικό κουμπί σιωπηλής αναγγελίας (Silent Button) και προηγμένο γεωεντοπισμό, διασφαλίζοντας παράλληλα την πλήρη και ισότιμη προσβασιμότητα για Άτομα με Αναπηρία.

Οι νέες ψηφιακές δυνατότητες

Στην ειδική εκδήλωση παρουσίασης του NG112 έδωσαν το παρών ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Θεόδωρος Βάγιας, ο Υπαρχηγός Αναστάσιος Παππάς, ο Επιτελάρχης Αθανάσιος Μπαλάφας, καθώς και εκπρόσωποι των αναδόχων εταιρειών (Telekom Ελλάδος, Satways κ.ά.).

Το έργο υλοποιήθηκε από την Κοινωνία της Πληροφορίας για λογαριασμό του Υπουργείου. Η πλέον θεμελιώδης αλλαγή που εισάγει το NG112 είναι ότι η επικοινωνία των πολιτών με τις αρχές παύει να περιορίζεται αποκλειστικά στην παραδοσιακή φωνητική κλήση.

Το σύστημα αποκτά πλέον τη δική του εφαρμογή για έξυπνα κινητά τηλέφωνα με την ονομασία e112 (διαθέσιμη σε App Store και Google Play), διευρύνοντας εντυπωσιακά τα κανάλια αλληλεπίδρασης.

Στις νέες επιχειρησιακές δυνατότητες περιλαμβάνονται:

Βιντεοκλήσεις και αμφίδρομα μηνύματα: Δυνατότητα ζωντανής μετάδοσης εικόνας από το σημείο του συμβάντος και αποστολής γραπτών μηνυμάτων σε πραγματικό χρόνο (Real-Time Text – RTT).

Δυνατότητα ζωντανής μετάδοσης εικόνας από το σημείο του συμβάντος και αποστολής γραπτών μηνυμάτων σε πραγματικό χρόνο (Real-Time Text – RTT). Σιωπηλή κλήση (Silent Button): Ειδική λειτουργία σιωπηλής αναγγελίας περιστατικού για περιπτώσεις όπου ένας πολίτης βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο και αδυνατεί να μιλήσει.

Ειδική λειτουργία σιωπηλής αναγγελίας περιστατικού για περιπτώσεις όπου ένας πολίτης βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο και αδυνατεί να μιλήσει. Προηγμένος γεωεντοπισμός: Ταχύτατος και υψηλής ακρίβειας προσδιορισμός της θέσης του καλούντος μέσω του GPS της εφαρμογής e112 και της τεχνολογίας AML (Advanced Mobile Location μέσω SMS/HTTPS), με άμεση διαβίβαση των συντεταγμένων στους φορείς.

Ταχύτατος και υψηλής ακρίβειας προσδιορισμός της θέσης του καλούντος μέσω του GPS της εφαρμογής e112 και της τεχνολογίας AML (Advanced Mobile Location μέσω SMS/HTTPS), με άμεση διαβίβαση των συντεταγμένων στους φορείς. Next Generation eCall: Αυτόματη λήψη κλήσεων έκτακτης ανάγκης από συνδεδεμένα οχήματα σε περίπτωση σύγκρουσης, συνοδευόμενη από κρίσιμα τεχνικά δεδομένα του ατυχήματος.

Άμεση πρόσβαση σε άτομα με αναπηρία

Όπως υπογράμμισε κατά την ομιλία του ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, η εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης αποτελεί εθνική επιλογή, εναρμονισμένη με την Εθνική Στρατηγική για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 2024-2030.

Με την ενσωμάτωση του Real-Time Text, των βιντεοκλήσεων και των μηνυμάτων, τα άτομα με προβλήματα ακοής ή ομιλίας αποκτούν πλέον αυτόνομη, άμεση και ισότιμη δυνατότητα να καλέσουν σε βοήθεια χωρίς την ανάγκη ενδιάμεσων.

Η νέα υποδομή ENGAGE112 και η διαλειτουργικότητα των φορέων

Στο επίπεδο των τεχνολογικών υποδομών, ανακοινώθηκε η πλήρης εγκατάσταση του κεντρικού λογισμικού ENGAGE112, το οποίο υποστηρίζεται από 400 σύγχρονες θέσεις εργασίας. Το σύστημα διαθέτει αλγόριθμους έξυπνης αυτόματης κατανομής των εισερχόμενων επικοινωνιών.

Παράλληλα, το ENGAGE112 δημιουργεί για πρώτη φορά μια κοινή επιχειρησιακή εικόνα σε πραγματικό χρόνο για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς:

Πυροσβεστικό Σώμα Ελληνική Αστυνομία ΕΚΑΒ Λιμενικό Σώμα

Η νέα αρχιτεκτονική του NG112 διασφαλίζει αδιάλειπτη λειτουργία και υψηλή διαθεσιμότητα της τάξης του 99,999%, εγγυώμενη ότι ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας θα ανταποκρίνεται ταχύτερα και αποτελεσματικότερα σε κάθε έκτακτη ανάγκη χωρίς κίνδυνο υπερφόρτωσης του συστήματος.