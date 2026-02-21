Θερμή ανταπόκριση είχε το μνημόνιο συνεργασίας για την Αντιμετώπιση των Εξαφανίσεων από την ελληνική αστυνομία.

Στο μνημόνιο συμμετέχει ο ιδιωτικός ερευνητής Γιώργος Τσούκαλης με τους συνεργάτες του, η Γραμμή Ζωής Silver Alert Hellas, ο ΟΦΚΑΘ – Εθελοντές Διασώστες και η Kyon Osfrisis, με τους ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους έρευνας.

Η Αστυνομική Διεύθυνση Χαλκιδικής είναι αρωγός στη συνεργασία αυτή η οποία θέτει κοινό πλαίσιο δράσης, ανταλλαγής πληροφοριών και άμεσης κινητοποίησης σε περιστατικά εξαφανίσεων, με βασικό άξονα την ταχύτητα, την αξιοπιστία και τον σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή , προκειμένου όπως τονίζεται να υπάρξει, σε συντρέχουσα περίπτωση, άμεση ενημέρωση και συνεργασία για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος.

«Η αναγνώριση του εθελοντικού έργου του ΟΦΚΑΘ από την Ελληνική Αστυνομία αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για εμάς. Καθώς επιβεβαιώνει την μακροχρόνια αρίστη συνεργασία μας με τους όλους τους θεσμικούς φορείς για το κοινό καλό» επισημαίνει χαρακτηριστικά ο Χρήστος Ράμος.

Το συγκεκριμένο μνημόνιο συνεργασίας για την Αντιμετώπιση των Εξαφανίσεων σηματοδοτεί ένα ουσιαστικό βήμα προς μια πιο οργανωμένη, ανθρώπινη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των εξαφανίσεων στη χώρα μας, με κοινό στόχο να μη μείνει καμία υπόθεση χωρίς προσπάθεια και κανένας άνθρωπος χωρίς ελπίδα.

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει να γίνει στον πρόεδρο του Ο.Φ.Κ.Α.Θ. κ. Χρήστο Ράμο, και στον πολύ ενεργό ρόλο της εθελοντικής ομάδας του.

Τονίζεται μάλιστα ότι έχει υπογραφεί παράλληλα ένα ξεχωριστό μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Ο.Φ.Κ.Α.Θ. και της ομάδας Γειτονιές Αλληλεγγύης. Γεγονός που αποτελεί ένα ακόμη ιδιαίτερα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της κοινωνικής προσφοράς αλλά και της αλληλεγγύης προς το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Όπως επισημαίνει χαρακτηριστικά ο Χρήστος Ράμος «η αλληλεγγύη, ο εθελοντισμός και η συνεργασία αποτελούν θεμέλια μιας πιο δυνατής κοινωνίας».