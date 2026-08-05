Ευρεία κινητοποίηση εκδηλώνεται στη Δυτική Αττική για την αντιμετώπιση των συνεπειών από τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές στο Πόρτο Γερμενό, την Ψάθα και τα Βίλια. Στο επίκεντρο της προσπάθειας βρίσκεται η περίθαλψη, η φιλοξενία και η φροντίδα των πυρόπληκτων οικόσιτων και αδέσποτων ζώων, καθώς και η παροχή βοήθειας στους πληγέντες κατοίκους.

Στο Στάδιο Ολυμπιονικών Μεγάρων έχει δημιουργηθεί Σταθμός Υποδοχής και Φροντίδας Πυρόπληκτων Ζώων, αποτέλεσμα συνεργασίας του Δήμου Μεγαρέων, της Ειδικής Γραμματείας για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς, της Dogs’ Voice, τοπικών φιλοζωικών ενώσεων όπως η ΖΕΜ και ο Αδέσποτος Παλμός, καθώς και δεκάδων εθελοντών από την Αττική και την Εύβοια.

Η εγκατάσταση θα παραμείνει σε λειτουργία για όσο διάστημα κριθεί απαραίτητο, παρέχοντας ασφάλεια και περίθαλψη στα διασωθέντα ζώα.

Παράλληλα, η Ζωοφιλική Ένωση Μεγάρων απευθύνει κατεπείγουσα έκκληση για την προσωρινή φιλοξενία κουταβιών ηλικίας 2 έως 4 μηνών που αδυνατούν να επιστρέψουν στις καμένες περιοχές.

Οι ενδιαφερόμενοι που μπορούν να διαθέσουν το χώρο τους για τουλάχιστον έναν μήνα καλούνται να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 6942771729, ενώ παρέχεται δυνατότητα μεταφοράς των ζώων και στην Αθήνα.

Επιπλέον, συγκεντρώνονται οικονομικές δωρεές για την κάλυψη των αναγκών τους στους τραπεζικούς λογαριασμούς της ΖΕΜ στην Alpha Bank (GR45 0140 2740 2740 0200 2012 990), την Εθνική Τράπεζα (GR48 0110 4110 0000 4110 0678 063) και στο Paypal (zem.megara@yahoo.com) με αιτιολογία «πυρόπληκτα ζώα».