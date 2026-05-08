Νέες δράσεις για τον ευαίσθητο τομέα της Υγείας παρουσίασε, την Πέμπτη 7 Μαΐου 2026, η Allwyn Hellas, σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία της, παρουσία της ανώτερης διοικητικής ομάδας της εταιρείας και στελεχών από τους συνεργαζόμενους οργανισμούς.

Οι νέες δράσεις αποτελούν μέρος της πρωτοβουλίας Allwyn Care και έρχονται να συμπληρώσουν το έργο της πλήρους ανακαίνισης του Γενικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά «Μεταξά», που ανακοινώθηκε στις αρχές Απριλίου και αποτελεί τον κεντρικό πυλώνα της πρωτοβουλίας. Οι νέες δράσεις του Allwyn Care εστιάζουν στην πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και την εθελοντική προσφορά, με γνώμονα μια ευρύτερη αλλαγή κουλτούρας. Ειδικότερα, θα υλοποιηθεί Πρόγραμμα Αιμοδοσίας και Προσέλκυσης νέων Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών και Πρόγραμμα Προληπτικών Αντικαρκινικών Εξετάσεων, σε συνεργασία με κορυφαίους επιστημονικούς οργανισμούς και φορείς της κοινωνίας των πολιτών.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Allwyn Hellas, κ. Jan Karas, τόνισε: «Για εμάς, η Υγεία αποτελεί βασική κοινωνική ανάγκη και έναν από τους πιο σαφείς τρόπους συμβολής στην κοινωνική συνοχή και αξιοπρέπεια. Αυτή η φιλοσοφία διαμορφώνει τα πάντα γύρω από το Allwyn Care. Σήμερα, παρουσιάσαμε δράσεις που επιδιώκουν να διαμορφώσουν μια νέα κουλτούρα προσφοράς και πρόληψης και έχουν ως στόχο να προσφέρουν απτά αποτελέσματα, σε τομείς όπου η διαθεσιμότητα και η πρόσβαση μπορούν να σώσουν ζωές. Στην Allwyn, ο κοινωνικός μας ρόλος επικεντρώνεται στην υπευθυνότητα, τη συνέπεια και τον διαρκή αντίκτυπο – και αυτό ακριβώς είναι η ουσία του Allwyn Care!».

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Allwyn Hellas, κ. Οδυσσέας Χριστοφόρου, σημείωσε: «Εδώ και χρόνια, η Υγεία είναι στην καρδιά της στρατηγικής μας για την Εταιρική Υπευθυνότητα. Με την πρωτοβουλία Allwyn Care, η δέσμευση αυτή γίνεται ακόμα πιο δυνατή. Η ανακαίνιση του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου «Μεταξά» και τις συμπληρωματικές δράσεις που ανακοινώσαμε σήμερα, το Allwyn Care καθίσταται μια ολιστική παρέμβαση για την Υγεία, με σαφή κοινωνικό και εθνικό χαρακτήρα. Το μήνυμα της πρωτοβουλίας μας είναι απλό και ουσιαστικό: Η φροντίδα μπορεί να γίνει πράξη — παντού και για όλους».

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο Υπουργός Υγείας, κ. Άδωνις Γεωργιάδης απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό, αναγνωρίζοντας την πρωτοβουλία της εταιρείας και τονίζοντας παράλληλα τη σημασία των δράσεων για την κοινωνία.

Επίσης, τοποθετήθηκαν ο Πρόεδρος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, κ. Ευάγγελος Φιλόπουλος, η Πρόεδρος και Ιδρύτρια του οργανισμού Choose Life, κ. Μάρη Ευγενίδου-Λόη, ο Καθηγητής Αιματολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και Επικεφαλής της Ιατρικής Επιτροπής του οργανισμού Choose Life, κ. Αλέξανδρος Σπυριδωνίδης και η Project Manager του οργανισμού Bloode, κ. Γκαμπριέλα Τελεκφάλβι. Συγκεκριμένα, παρουσίασαν το έργο των οργανισμών, αναφέρθηκαν στη συνεργασία τους με την Allwyn και ευχαρίστησαν την εταιρεία για τη συμβολή της.

Οι συμπληρωματικές δράσεις του Allwyn Care

Το Πρόγραμμα Αιμοδοσίας και Προσέλκυσης νέων Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών υλοποιείται μαζί με τους οργανισμούς Bloode και Choose Life και καλύπτει όλη την ελληνική επικράτεια. Το πρόγραμμα ανταποκρίνεται σε μία από τις πλέον κρίσιμες ανάγκες του δημόσιου συστήματος υγείας: την ενίσχυση των αποθεμάτων αίματος και την αύξηση των εθελοντών δοτών μυελού των οστών. Στόχος είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση – ιδίως της νέας γενιάς – και η διαμόρφωση μιας σταθερής κουλτούρας προσφοράς και εθελοντισμού.

Το Πρόγραμμα Προληπτικών Αντικαρκινικών Εξετάσεων πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία και εστιάζει στην πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση διάφορων μορφών καρκίνου. Μέσω μιας κινητής μονάδας υγείας, θα παρέχονται δωρεάν εξετάσεις σε περιοχές που η πρόσβαση σε οργανωμένες δομές υγείας είναι περιορισμένη. Ενδεικτικά, στις παρεχόμενες εξετάσεις περιλαμβάνονται ψηφιακή μαστογραφία, τεστ Παπανικολάου, έλεγχος PSA για τον καρκίνο του προστάτη, δερματοσκόπηση κ.ά. Επίσης, το πρόγραμμα περιλαμβάνει ενημερωτικές και συμβουλευτικές δράσεις από εξειδικευμένες ομάδες.

Συνολικά, οι νέες συμπληρωματικές δράσεις καθιστούν το Allwyn Care μια πραγματικά ολοκληρωμένη πρωτοβουλία για τη στήριξη και ενίσχυση της Υγείας, καθώς συνδυάζεται η αναβάθμιση δημόσιων υποδομών, με δράσεις πρόληψης και ενεργοποίησης της κοινωνίας. Η πανελλαδική εμβέλεια των δράσεων και η εστίαση τους σε απομακρυσμένες και υποεξυπηρετούμενες περιοχές, προωθούν ενεργά την ισότιμη πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη σε όλη την Ελλάδα.

Η Allwyn στην Ελλάδα

Η Allwyn είναι πολυεθνική εταιρεία διασκέδασης και τυχερών παιχνιδιών, που εστιάζει σε αριθμοπαιχνίδια και κατέχει ηγετικές θέσεις και αξιόπιστα brand στην Ευρώπη και την Βόρεια Αμερική. Σκοπός της είναι να κάνει το παιχνίδι καλύτερο για όλους, με έμφαση στην καινοτομία, την τεχνολογία, την προστασία των παικτών και τη διάθεση περισσότερων πόρων για κοινωφελείς σκοπούς, μέσα από ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο χαρτοφυλάκιο τυχερών παιχνιδιών και διασκέδασης (casual gaming).

Στην Ελλάδα, δραστηριοποιείται μέσω της ΟΠΑΠ Α.Ε. και θυγατρικών εταιρειών, που παρέχουν αριθμοπαιχνίδια, επίγειο και διαδικτυακό αθλητικό στοίχημα, λαχεία και στιγμιαία τυχερά παιχνίδια (ΣΚΡΑΤΣ), παιγνιομηχανήματα (VLTs), επίγειο αμοιβαίο ιπποδρομιακό στοίχημα και διαδικτυακά παιχνίδια καζίνο.

Επιπλέον, κατέχει ηγετική θέση ως προς την ενσωμάτωση των αρχών του Υπεύθυνου Παιχνιδιού στις δραστηριότητές της. Ακόμη, εστιάζει στην κοινωνική προσφορά, στηρίζοντας την ελληνική κοινωνία έμπρακτα και μακροπρόθεσμα, μέσω ενός εκτενούς προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας, που επικεντρώνεται στην Υγεία, τον Αθλητισμό, την Απασχόληση και τις Ευαίσθητες Κοινωνικές Ομάδες.

