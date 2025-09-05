Την αποθράσυνση των Τούρκων ψαράδων που όχι μόνο ψαρεύουν εντός ελληνικών χωρικών υδάτων αλλά διώχνουν και τους Έλληνες ψαράδες ακόμα και με πυροβολισμούς, καταγγέλλουν οι αλιείς της Σαμοθράκης και της Θάσου.

Ο Μυτιληνιός δημοσιογράφος Γιάννης Συνάνης μίλησε στον ΣΚΑΙ για το σοβαρότατο πρόβλημα που υπάρχει, αναφέροντας ότι κατά τα λεγόμενα των ψαράδων της Λέσβου του χρόνου η τιμή της σαρδέλας θα εκτοξευθεί στα 30 ευρώ…

Και αυτό γιατί οι Τούρκοι ψαράδες μπαίνουν ανενόχλητοι στα Ελληνικά χωρικά ύδατα και σαρώνουν το Αιγαίο

Σύμφωνα με το lesvosnews.gr, την ίδια ημέρα το βράδυ στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα σε Θάσο και Σαμοθράκη οι Έλληνες ψαράδες εκδιώχθηκαν από την σαφώς Ελληνική περιοχή από Τούρκους ψαράδες οι οποίοι φτάνουν στο σημείο να ρίχνουν και πυροβολισμούς.

Οι ψαράδες της περιοχής σε απόγνωση καλούν το λιμεναρχείο της περιοχής το οποίο ούτε καν τους απαντάει.

Ενώ το περιστατικό αυτό ήταν σε εξέλιξη οι ψαράδες επικοινώνησαν με τον Γιάννη Συνάνη εξιστορώντας του τα όσα συμβαίνουν ενώ παράλληλα του στέλνουν και βίντεο του περιστατικού την ώρα που όλα αυτά διαδραματίζονταν.

Την ίδια ώρα και σύμφωνα με τα Τουρκικά ΜΜΕ όλα τα λιμεναρχεία της Τουρκίας έστελναν ευχές στους Τούρκους ψαράδες για καλές ψαριές ” στις θάλασσες της Γαλάζιας Πατρίδας μας” και πανηγύριζαν!

