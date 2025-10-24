Οι τοξικολογικές και οι ιστολογικές εξετάσεις αναμένεται να ρίξουν φως στα αίτια θανάτου του 16χρονου κοριτσιού, που κατέρρευσε έξω από μπαρ στο Γκάζι τα ξημερώματα της Κυριακής.

Η 16χρονη διασκέδαζε με φίλους της και, όταν ένιωσε αδιαθεσία, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στον “Ευαγγελισμό”. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, που επί μιάμιση ώρα επιχειρούσαν να την επαναφέρουν, δεν κατάφεραν να τη σώσουν.

Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι πέθανε από πνευμονικό οίδημα, που συνήθως συνδέεται με καρδιακές παθήσεις. Ο πατέρας του άτυχου κοριτσιού επισήμανε ότι είχε φύσημα και πρόβλημα με το βάρος της.

Χτύπησε σε τζαμαρία

Σύμφωνα πάντως με αστυνομικές πηγές, κατά τη διάρκεια των καταθέσεων, φίλων και παρευρισκόμενων, έξω από το μπαρ, ένας από τους μάρτυρες κατέθεσε ότι το κορίτσι χτύπησε σε τζαμαρία εισόδου πολυκατοικίας όπου καθόταν με τους φίλους της και μετά κατέρρευσε.

Είπε συγκεκριμένα ότι η 16χρονη έκανε μία απότομη κίνηση και έπεσε πάνω σε μία τζαμαρία ενώ μιλούσε με μία από τις φίλες της. Λίγο μετά κατέρρευσε και ο ίδιος αναγκάστηκε να καλέσει το ΕΚΑΒ, όταν είδε πως έχασε τις αισθήσεις της.

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ως αρχική αιτία θανάτου της 16χρονης την πνευμονική εμβολή, ενώ οι τοξικολογικές και ιστολογικές αναλύσεις θα δείξουν εάν υπήρξε κατανάλωση επιβαρυντικών ουσιών, ή κάποιο υποκείμενο πρόβλημα υγείας.

«Η πνευμονική εμβολή φαίνεται να είναι η τελική αιτία θανάτου, όμως περιμένουμε τα υπόλοιπα αποτελέσματα για να έχουμε πλήρη εικόνα», δήλωσε ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων.

Δημογλίδου: Δεν συνδέεται το αλκοόλ με τον θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι

Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωσνταντία Δημογλίδου, τα στοιχεία που έχουν μέχρι στιγμής στη διάθεσή τους οι Αρχές, δεν δείχνουν συσχέτιση του θανάτου της 16χρονης στο Γκάζι με την κατανάλωση αλκοόλ.

«Έχει δοθεί μία πρώτη ενημέρωση στην ΕΛΑΣ από τι τελικά έφυγε αυτή η κοπέλα από τη ζωή. Για την ώρα, δεν υπάρχει σύνδεση της κατανάλωσης αλκοόλ ή κάποιας ουσίας με τον θάνατό της», δήλωσε χαρακτηριστικά.

“Θα πρέπει να αναμένουμε τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων για να δούμε εάν προκάλεσαν τον θάνατο της κοπέλας”, πρόσθεσε η ίδια, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό του Mega.

Αναβρασμός και κατάληψη στο σχολείο της

Συγκλονισμένοι από το θάνατο της συμμαθήτριάς τους έξω από μπαρ στο Γκάζι είναι οι μαθητές σχολείου στον Ταύρο, ενώ προχώρησαν σε κατάληψη, διαμαρτυρόμενοι για τη στάση, που κράτησε η διεύθυνση του σχολείου στο τραγικό γεγονός. Οι μαθητές είχαν ζητήσει να αφιερωθεί μια ώρα διδασκαλίας στη μνήμη της συμμαθήτριάς τους.

Η διεύθυνση του σχολείου τους απάντησε ότι το σχολείο θα μείνει κλειστό την ημέρα της κηδείας του κοριτσιού αλλά δεν κράτησε το λόγο της, αφού τελικά το σχολείο λειτούργησε κανονικά. Αυτό εξόργισε τα παιδιά τα οποία μίλησαν για «ασέβεια» στη μνήμη της μαθήτριας και έτσι προχώρησαν σε κατάληψη. Τα παιδιά μάλιστα ισχυρίζονται ότι αντέδρασαν έτσι, διότι κατηγορήθηκαν ότι «εκμεταλλεύονται την κατάσταση για να μην κάνουν μάθημα» γεγονός που θεώρησαν άδικο και προσβλητικό.

Μ.Κ.