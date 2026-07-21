Νέα τροπή λαμβάνει η υπόθεση με τη σορό που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα στην περιοχή της Κυψέλης, καθώς τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης ρίχνουν φως σε σημαντικές λεπτομέρειες, χωρίς ωστόσο να έχουν αποσαφηνιστεί ακόμα τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, στη σορό δεν υπάρχουν εμφανείς κακώσεις, ούτε τραύματα από μαχαίρι ή πυροβόλο όπλο. Το γεγονός αυτό απομακρύνει, σε πρώτη φάση, το ενδεχόμενο ο θάνατος να προήλθε από κάποιο από αυτά τα μέσα, ενώ οι Αρχές αναμένουν τώρα τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων, τα οποία θεωρούνται καθοριστικά για την αποκάλυψη της αιτίας θανάτου.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν η βαλίτσα εντοπίστηκε από άστεγο στην περιοχή, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Αστυνομίας. Από την πρώτη στιγμή, κλιμάκιο της Ασφάλειας βρέθηκε στο σημείο συλλέγοντας στοιχεία και υλικό από κάμερες ασφαλείας της γύρω περιοχής, προκειμένου να διαπιστωθεί ποιος και πότε μετέφερε τη βαλίτσα στο συγκεκριμένο σημείο.

Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τους αστυνομικούς της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, εστιάζοντας παράλληλα στην ταυτοποίηση των στοιχείων της σορού αλλά και στην αναζήτηση προσώπων που ενδεχομένως είχαν δηλωθεί ως εξαφανισμένα το τελευταίο διάστημα.

Τι έδειξε η νεκροψία

Ο θάνατος της γυναίκας επήλθε πέντε ημέρες πριν εντοπιστεί νεκρή μέσα στη βαλίτσα. Ωστόσο, η προχωρημένη σήψη δυσκολεύει την έρευνα για τα ακριβή αίτια του θανάτου της.

Η ηλικία της εκτιμάται 30 έως 35 ετών, είχε ύψος 1,61, φορούσε 36 νούμερο παπούτσι ενώ σύμφωνα με το πόρισμα φαίνεται πως είχε καταναλώσει τροφή περίπου μία ώρα πριν από τον θάνατό της. Από τον έλεγχο των δακτυλικών αποτυπωμάτων που πραγματοποίησε η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Εργαστηρίων δεν προέκυψε ταυτοποίηση στη βάση δεδομένων, γεγονός που σημαίνει ότι η γυναίκα δεν ήταν καταχωρισμένη ως σεσημασμένη.

Έχουν ήδη παραγγελθεί τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις, από τις οποίες αναμένονται περισσότερες απαντήσεις για τις συνθήκες του θανάτου ενώ την ίδια ώρα οι Αρχές εξετάζουν όλες τις πρόσφατες υποθέσεις εξαφάνισης γυναικών.