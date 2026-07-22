Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με την τραγική υπόθεση της γυναίκας που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα στην περιοχή της Κυψέλης, συνθέτοντας το παζλ ενός μυστηριώδους εγκλήματος.

Σύμφωνα με τα ευρήματα των αρχών, η εικόνα του θύματος δεν συνδέεται, όπως αρχικά εξεταζόταν, με την εξαφανισθείσα Γιου Τινγκ. Τα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης και της αυτοψίας δείχνουν μια διαφορετική πραγματικότητα:

Η αμφίεση : Η άτυχη γυναίκα έφερε προσεγμένη αμφίεση με ακριβά ρούχα από γαλλική φίρμα, γεγονός που περιπλέκει την υπόθεση για την χώρα προέλευσης.

: Η άτυχη γυναίκα έφερε προσεγμένη αμφίεση με ακριβά ρούχα από γαλλική φίρμα, γεγονός που περιπλέκει την υπόθεση για την χώρα προέλευσης. Το τελευταίο γεύμα: Από την ιατροδικαστική ανάλυση διαπιστώθηκε ότι η γυναίκα είχε καταναλώσει φαγητό λίγο πριν αφήσει την τελευταία της πνοή, στοιχείο που προσδιορίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια το χρονικό «παράθυρο» του θανάτου της.

Οι αξιωματικοί της Ασφάλειας συνεχίζουν τις έρευνες, αναλύοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής και εξετάζοντας λίστες δηλωμένων εξαφανίσεων, προκειμένου να φτάσουν στην ταυτοποίηση της ταυτότητας του θύματος αλλά και στον εντοπισμό των δραστών.