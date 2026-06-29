Ένα ιδιαίτερα αυστηρό μήνυμα κατά της ενδοοικογενειακής βίας έστειλαν οι δικαστικές αρχές της Αμαλιάδας, δείχνοντας τον δρόμο προς τη φυλακή σε έναν εν ενεργεία αστυνομικό που υπηρετούσε σε τμήμα της Διεύθυνσης Αστυνομίας (Δ.Α.) Ηλείας.

Ο ένστολος κρίθηκε ένοχος για συστηματική κακοποιητική συμπεριφορά εναντίον της συζύγου του, η οποία είναι επίσης αστυνομικός, αλλά και του ανήλικου παιδιού τους.

Το χρονικό της καταγγελίας και η δίκη

Η υπόθεση ξεκινά από το 2022, όταν το θύμα βρήκε τη δύναμη να καταγγείλει τον σύζυγό της, με τον οποίο ήταν παντρεμένη από το 2013.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patrisnews, η δίκη πραγματοποιήθηκε στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αμαλιάδας.

Το δικαστήριο, συντασσόμενο πλήρως με την πρόταση του Εισαγγελέα, επέβαλε στον κατηγορούμενο ποινή φυλάκισης 5 ετών και 3 μηνών, χωρίς αναστολή, η οποία είναι άμεσα εκτιτέα.

Ωστόσο, ο καταδικασθείς δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο ούτε παραδόθηκε μετά την έκδοση της απόφασης, με αποτέλεσμα να θεωρείται επίσημα φυγόποινος.

Το βαρύ κατηγορητήριο

Ο αστυνομικός κρίθηκε ένοχος για μια σειρά σοβαρών αδικημάτων που τελέστηκαν κατ’ εξακολούθηση εντός του οικογενειακού πλαισίου, μεταξύ των οποίων:

Εξύβριση κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση.

Ενδοοικογενειακή προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας κατ’ εξακολούθηση.

Ενδοοικογενειακή απειλή κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση.

Ενδοοικογενειακή παράνομη βία κατ’ εξακολούθηση.

Φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, η οποία τελέστηκε ενώπιον ανήλικου μέλους και εναντίον ατόμου ανίκανού να αντισταθεί.

Οι λεπτομέρειες της κακοποίησης

Στην πολυσέλιδη μήνυσή της, η παθούσα, η οποία υπηρετούσε επίσης σε υπηρεσία της Δ.Α. Ηλείας, περιέγραψε δεκάδες περιστατικά σωματικής, λεκτικής και ψυχολογικής βίας, τα οποία εντάθηκαν κατά τα έτη 2021 και 2022, τόσο κατά τη διάρκεια του έγγαμου βίου τους όσο και όταν βρέθηκαν σε διάσταση.

Η καταγγέλλουσα αποκάλυψε ότι ο κατηγορούμενος δεν δίστασε να ασκήσει σωματική βία εναντίον της ακόμη και όταν εκείνη βρισκόταν σε κατάσταση εγκυμοσύνης.

Επιπλέον, οι απειλές για τη ζωή της, οι ξυλοδαρμοί και η ταπείνωση αποτελούσαν καθημερινότητα, με αποτέλεσμα η ίδια να χρειαστεί να νοσηλευτεί σε νοσοκομείο. Ορισμένα από τα περιστατικά εκτυλίχθηκαν μπροστά σε συγγενικά της πρόσωπα, τα οποία κατέθεσαν ως μάρτυρες.

Σύμφωνα με την ίδια, τον Ιούλιο και τον Νοέμβριο του 2021, καθώς και τον Μάρτιο του 2022, ο δράστης τη χτύπησε επανειλημμένα με χαστούκια στο πρόσωπο.

Επιπροσθέτως, τρομοκρατούσε τον ανήλικο γιο τους για ασήμαντες αφορμές, εκστομίζοντας φρικτές φράσεις όπως «θα σου κόψω τα αυτιά» και «θα σε γδάρω ζωντανό».

Ο άνδρας, κατά τα λεγόμενα της παθούσας, απειλούσε διαρκώς τη σύζυγό του επειδή εκείνη είχε προσφύγει στη δικαιοσύνη, λέγοντάς της: «Θα σε τελειώσω» και «θα το πληρώσεις πολύ ακριβά που μου έκανες ασφαλιστικά μέτρα».

Ως συνήγορος προς υποστήριξη της κατηγορίας παρέστη ο δικηγόρος Ηλείας, Θοδωρής Αντωνόπουλος, ο οποίος εξέφρασε την πλήρη ικανοποίησή του για την απόφαση, η οποία δικαιώνει τον αγώνα της μητέρας και του παιδιού για ασφάλεια και αξιοπρέπεια.