Μία ιδιαίτερα ασυνήθιστη υπόθεση ερευνά η Αστυνομία στην Αμαλιάδα, όπου δύο αδέλφια φέρονται να έθαψαν τη 79χρονη μητέρα τους στον κήπο του σπιτιού τους, υποστηρίζοντας ότι δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να απευθυνθούν σε γραφείο τελετών και να προχωρήσουν σε κανονική ταφή.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελία του τρίτου αδελφού της οικογένειας, ο οποίος ζει στην Αθήνα και άρχισε να ανησυχεί όταν δεν λάμβανε σαφείς απαντήσεις για την κατάσταση της μητέρας του.

Πέθανε τη Δευτέρα και την έθαψαν στον κήπο

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η 79χρονη γυναίκα πέθανε την περασμένη Δευτέρα.

Οι δύο γιοι της που βρίσκονταν μαζί της φέρονται να απέκρυψαν τον θάνατό της από τον αδελφό τους και στη συνέχεια να προχώρησαν μόνοι τους στην ταφή της, στον κήπο της κατοικίας.

Μετά την καταγγελία, αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και ξεκίνησαν έρευνα για να εξακριβώσουν τι ακριβώς είχε συμβεί.

Τι υποστήριξαν στους αστυνομικούς

Κατά την παρουσία της ΕΛ.ΑΣ. στο σπίτι, οι δύο άνδρες φέρονται να δήλωσαν ότι αντιμετώπιζαν σοβαρά οικονομικά προβλήματα και ότι για αυτόν τον λόγο δεν μπορούσαν να καλύψουν τα έξοδα μιας κηδείας μέσω γραφείου τελετών.

Οι ισχυρισμοί τους εξετάζονται από τις Αρχές, ενώ αναμένεται να πραγματοποιηθεί εκταφή της 79χρονης παρουσία ιατροδικαστή, προκειμένου να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του θανάτου της.

Σε εξέλιξη η έρευνα

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, δεν έχει προκύψει στοιχείο που να δείχνει ότι οι δύο άνδρες απέκρυψαν τον θάνατο με σκοπό να συνεχίσουν να εισπράττουν τη σύνταξη της μητέρας τους.

Ωστόσο, η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται και εξετάζονται όλα τα δεδομένα της υπόθεσης, τόσο ως προς τις συνθήκες θανάτου της γυναίκας όσο και ως προς την απόφαση των δύο γιων της να προχωρήσουν στην ταφή χωρίς να ακολουθήσουν την προβλεπόμενη διαδικασία.