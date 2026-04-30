Φως στα αίτια του θάνατου μιας 48χρονης γυναίκας στην Αμαλιάδα επιχειρούν να ρίξουν οι αρχές.

Την γυναίκα εντόπισε νεκρή την περασμένη Παρασκευή ο άνδρας που τη φιλοξενούσε, ο οποίος ειδοποιήσε την αστυνομία. Μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Αμαλιάδας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι η 48χρονη είχε καταλήξει αρκετές ώρες πριν εντοπιστεί, γεγονός που δημιουργεί πολλά ερωτήματα σχετικά με το τι συνέβη.

Σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα patrisnews, οι αρχές εξετάζουν όλα τα σενάρια. Καθοριστικής σημασίας αναμένεται να είναι το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης.

Την ίδια ώρα, στο μικροσκόπιο των ερευνών έχει τεθεί και το γεγονός ότι η 48χρονη είχε μεταφερθεί ξανά στο νοσοκομείο με έντονη αιμορραγία τον περασμένο Μάρτιο.