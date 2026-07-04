Αναστάτωση επικράτησε τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου (4/7) στην Αμαλιάδα, όταν σημειώθηκε έκρηξη από γκαζάκι στην είσοδο πολυκατοικίας, στην περιοχή της Ευαγγελίστριας.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 5:00 τα ξημερώματα επί της οδού 25ης Μαρτίου. Ο ισχυρός κρότος ξύπνησε έντρομους τους ένοικους και τους κατοίκους των γύρω σπιτιών, οι οποίοι αρχικά πίστεψαν ότι επρόκειτο για κάποιο σοβαρό τροχαίο ατύχημα. Βγαίνοντας όμως στον δρόμο, αντίκρισαν φλόγες και ζημιές στην είσοδο του κτιρίου. Από το ωστικό κύμα έσπασαν υαλοπίνακες τόσο στην πολυκατοικία-στόχο όσο και σε παρακείμενες κατοικίες, ωστόσο, ευτυχώς, δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός.

Συλλογή στοιχείων και μαρτυριών

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας προκειμένου να αποκλείσουν τον χώρο και να ξεκινήσουν τις απαραίτητες έρευνες. Οι αστυνομικοί συνέλεξαν υπολείμματα του μηχανισμού, τα οποία θα σταλούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια, ενώ παράλληλα ξεκίνησε η λήψη καταθέσεων από ενοίκους και γείτονες που ενδέχεται να παρατήρησαν ύποπτες κινήσεις πριν από την έκρηξη.

Τι εξετάζουν οι Αρχές

Οι έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας στρέφονται προς κάθε κατεύθυνση, με τους αξιωματικούς να αναζητούν ήδη οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής που μπορεί να έχουν καταγράψει το δρομολόγιο των δραστών. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο η συγκεκριμένη ενέργεια να αποτελεί πράξη αντεκδίκησης, με τις Αρχές να προσπαθούν να διαπιστώσουν αν το συμβάν συνδέεται με άλλα πρόσφατα περιστατικά που έχουν απασχολήσει την περιοχή.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες 3 γκαζάκια και 1 μπιτόνι με βενζίνη αποτέλεσαν τον εκρητικό μηχανισμό που τοποθέτησαν άγνωστοι στην είσοδο πολυκατοικίας στην οδό 25ης Μαρτίου.

Αυτά εντόπισαν και οι αστυνομικοί που από νωρίς το πρωί ερευνούν το σημείο της έκρηξης.

Με πληροφορίες από το ilialive.gr