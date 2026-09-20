Στα χέρια των αστυνομικών Αρχών βρίσκονται από τα ξημερώματα της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου δύο άνδρες στην Αμαλιάδα, οι οποίοι κατηγορούνται για την τοποθέτηση αυτοσχέδιου εκρηκτικού και εμπρηστικού μηχανισμού σε είσοδο πολυκατοικίας.

Η συγκεκριμένη ενέργεια είχε ως αποτέλεσμα να σημειωθεί αρχικά ισχυρή έκρηξη και αμέσως μετά να εκδηλωθεί πυρκαγιά.

Η ανταπόκριση της Αστυνομίας ήταν άμεση, καθώς περίοικοι ενημέρωσαν τις Αρχές για τη διαφυγή ενός ατόμου με σκούρα ρούχα και κράνος. Έπειτα από στοχευμένες αναζητήσεις, οι αστυνομικοί εντόπισαν τους δύο ύποπτους να επιβαίνουν σε αυτοκίνητο. Αν και ο οδηγός προσπάθησε να αποφύγει τον έλεγχο αναπτύσσοντας ταχύτητα στη θέα του περιπολικού, οι δυνάμεις της τάξης κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το όχημα και να προχωρήσουν στις συλλήψεις.

Κατά τον έλεγχο στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, οι Αρχές εντόπισαν τα ρούχα που χρησιμοποιήθηκαν για την κάλυψη των χαρακτηριστικών του δράστη, ένα κράνος, μία κουκούλα full face, γάντια μίας χρήσης και έναν αναπτήρα.

Επιπρόσθετα, από τον τόπο της επίθεσης συλλέχθηκαν υπολείμματα κροτίδας και πλαστικού μπουκαλιού με εμφανή ίχνη καύσης. Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας, αντιμετωπίζοντας βαρύτατη δικογραφία για έκρηξη, εμπρησμό, κατασκευή εκρηκτικών υλών και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.