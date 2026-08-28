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Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 28 Αυγούστου στην Αμαλιάδα.

Το ατύχημα καταγράφηκε στο 2ο χιλιόμετρο της οδού Αμαλιάδας – Ρουπακίου. Κάτω, από μέχρι στιγμής, αδιευκρίνιστες συνθήκες, η οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός της και αυτό τούμπαρε.

Η γυναίκα εγκλωβίστηκε μέσα στο αυτοκίνητο, προκαλώντας αναστάτωση και ανησυχία στους υπόλοιπους οδηγούς.

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Αμαλιάδας και απεγκλώβισε την οδηγό από το αυτοκίνητό της. Στη συνέχεια, με ιδιωτικό όχημα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους.

Τις συνθήκες του τροχαίου ατυχήματος ερευνά το Τμήμα Τροχαίας Ήλιδας.

Πηγή: Patris News