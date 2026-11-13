Άγνωστοι βανδάλισαν το μνημείο για την δολοφονία του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι, που βρίσκεται στο σημείο όπου έπεσε νεκρός πριν από 13 χρόνια από τις μαχαιριές του χρυσαυγίτη Γιώργου Ρουπακιά, ζωγραφίζοντας επαίσχυντα ναζιστικά σύμβολα σε έναν χώρο, που λειτουργεί ως σύμβολο του αντιφασιστικού αγώνα.

Οι άγνωστοι δράστες προσέγγισαν το μνημείο το βράδυ της Πέμπτης και σχεδίασαν πάνω του ναζιστικά σύμβολα χρησιμοποιώντας κόκκινο σπρέι.

Το μνημείο είναι στημένο επί της οδού Παύλου Φύσσα (πρώην Παναγή Τσαλδάρη), στο ακριβές σημείο όπου το βράδυ της 18ης Σεπτεμβρίου 2013 ο 34χρονος μουσικός και ακτιβιστής έπεσε νεκρός από τα χτυπήματα του Γιώργου Ρουπακιά, στελέχους της εγκληματικής οργάνωσης «Χρυσή Αυγή», δολοφονία που στάθηκε η απαρχή για να κηρυχθεί και δικαστικά η «Χρυσή Αυγή» εγκληματική οργάνωση και να καταδικαστούν οι επιτελείς της.