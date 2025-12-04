Η αμαξοστοιχία IC 56 ακινητοποιήθηκε σήμερα στις 18:12 στον σταθμό Αγίων Αναργύρων λόγω τεχνικού προβλήματος. Σύμφωνα με τη Hellenic Train, το τρένο που κάνει το δρομολόγιο Αθήνα – Θεσσαλονίκη τέθηκε για λίγο εκτός λειτουργίας.

Άμεσα έφτασαν στον σταθμό δύο εφεδρικές μηχανές, ώστε να αντικαταστήσουν τις προηγούμενες όταν ολοκληρώθηκε η διαδικασία, η αμαξοστοιχία συνέχισε κανονικά τη πορεία της.

Σημειώνεται ότι το προσωπικό της εταιρείας παρέμεινε δίπλα στους περίπου 400 επιβάτες, παρέχοντάς τους συνεχή ενημέρωση για την εξέλιξη της καθυστέρησης. Θα προκληθούν βέβαια σημαντικές καθυστερήσεις στα δρομολόγια του Προαστιακού Αθηνών. Η Hellenic Train διερευνά τα αίτια της βλάβης.

Τέλος, οι επιβάτες δικαιούνται αποζημίωση 25% της αξίας του εισιτηρίου για καθυστέρηση 60–119 λεπτών και 50% για καθυστέρηση άνω των 120 λεπτών.

Οι αποζημιώσεις καταβάλλονται ως εξής:

Εισιτήρια αγορασμένα με μετρητά από εκδοτήρια: αποζημιώνονται αποκλειστικά από τα ενεργά εκδοτήρια.

Εισιτήρια αγορασμένα με κάρτα (από εκδοτήριο, webticketing ή app):

είτε οι επιβάτες μπορούν να απευθυνθούν σε οποιοδήποτε εκδοτήριο,

είτε να υποβάλουν γραπτό αίτημα μέσω της φόρμας παραπόνων/αιτημάτων, αναφέροντας τον αριθμό του εισιτηρίου ή επισυνάπτοντας το αρχείο pdf/φωτογραφία. Η αποζημίωση επιστρέφεται στην κάρτα με την οποία έγινε η αγορά.

Για περισσότερες λεπτομέρειες και για την υποβολή αιτήσεων αποζημίωσης, οι επιβάτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Hellenic Train ή να επικοινωνήσουν με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.