Άμεση ήταν η κινητοποίηση των Λιμενικών Αρχών δυτικά του Ρίου Πατρών, όταν θαλαμηγός με σημαία Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής προσάραξε στη θαλάσσια περιοχή πλησίον του Φάρου Δρεπάνου.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Ελληνικής Ακτοφυλακής τόσο από την ξηρά με περιπολικό όχημα, όσο και από τη θάλασσα με πλωτό σκάφος, προκειμένου να παράσχουν τη συνδρομή τους και να αξιολογήσουν την κατάσταση.

Τα πέντε άτομα που επέβαιναν στο σκάφος είναι όλοι καλά στην υγεία τους, καθώς από την προσάραξη δε σημειώθηκε κανένας τραυματισμός.

Παράλληλα, οι πρώτοι έλεγχοι έδειξαν ότι δεν έχει προκληθεί θαλάσσια ρύπανση στο σημείο.

Στην περιοχή του συμβάντος επικρατούν βορειοανατολικοί άνεμοι έντασης 4 Μποφόρ, ενώ οι Αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη του περιστατικού για την ασφαλή αποκόλληση της θαλαμηγού.