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Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε κατά τη διάρκεια παραδοσιακού φεστιβάλ, όταν ένας Αμερικανός πολίτης φέρεται να έχασε τη ζωή του την ώρα που χόρευε στην πίστα.

Το τραγικό περιστατικό συνέβη ενώ στη σκηνή βρίσκονταν η Τζένη Κατσίγιαννη και ο Γιάννης Μπέκιος.

Αμέσως μετά την κατάρρευση του άνδρα, η εκδήλωση διακόπηκε οριστικά και αναβλήθηκε.

Κατέρρευσε στην πίστα την ώρα του γλεντιού

Το θλιβερό συμβάν εκτυλίχθηκε την ώρα που το κέφι βρισκόταν στο κατακόρυφο, κατά τη διάρκεια της ζωντανής παράστασης της Τζένης Κατσίγιαννη και του Γιάννη Μπέκιου.

Ο άνδρας ανέβηκε να χορέψει, ωστόσο κατέρρευσε ξαφνικά μπροστά στα μάτια των παρευρισκόμενων και των καλλιτεχνών.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο άνδρας έχασε τη ζωή του.

Όπως ήταν φυσικό, η μουσική σταμάτησε αμέσως.

Οι διοργανωτές προχώρησαν στην άμεση διακοπή του φεστιβάλ, ενώ η εκδήλωση αναβλήθηκε, εκφράζοντας τη βαθιά τους θλίψη για το συμβάν.