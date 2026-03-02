Σε οριακή κατάσταση βρίσκονται οι κτηνοτρόφοι της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, καθώς η παράταση των αυστηρών περιοριστικών μέτρων για την ευλογιά έως τις 31 Ιουνίου 2026 απειλεί, όπως υποστηρίζουν, τη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεών τους. Οι παραγωγοί κάνουν λόγο για «ταφόπλακα» στον κλάδο, εάν δεν υπάρξει άμεση αναθεώρηση της απόφασης πριν από το Πάσχα.

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας απέστειλε επιστολή στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ζητώντας την εξαίρεση της Κοζάνης από την «Περαιτέρω Απαγορευμένη Ζώνη». Όπως επισημαίνεται, το τελευταίο κρούσμα καταγράφηκε τον Οκτώβριο του 2025 και έκτοτε δεν έχει εμφανιστεί νέο περιστατικό.

Την ίδια στιγμή, χιλιάδες αμνοερίφια παραμένουν στις μονάδες, καθώς απαγορεύεται η μετακίνησή τους για βοσκή ή σφαγή χωρίς τη διενέργεια rapid test, μια διαδικασία που απαιτεί χρόνο, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει να χαθεί η πασχαλινή αγορά. Οι κτηνοτρόφοι τονίζουν ότι τα ζώα μεγαλώνουν, μειώνοντας την εμπορική τους αξία, ενώ το κόστος διατροφής και συντήρησης αυξάνεται διαρκώς. Παράλληλα, επισημαίνουν πως δεν έχουν λάβει τις αναμενόμενες επιδοτήσεις, γεγονός που εντείνει την οικονομική πίεση που υφίστανται.

Έκτακτες συσκέψεις πραγματοποιούνται σε Βόιο, Σέρβια και Εορδαία, με τους παραγωγούς να δηλώνουν αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις εάν δεν υπάρξει άμεση λύση. Ζητούν στοχευμένα και αναλογικά μέτρα, που θα επιτρέψουν τη διάθεση της παραγωγής τους χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η δημόσια υγεία, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχουν ενεργές εστίες ευλογιάς στην περιοχή.