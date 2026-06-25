Έσβησε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα Πέμπτη 25 Ιουνίου, λίγο μετά τις 10:00, σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Κουβαρά Αττικής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά έκαιγε ξερά χόρτα και ελαιόδεντρα και δεν απειλήθηκαν κατοικίες ή υποδομές.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 56 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα.

Δείτε βίντεο μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς:

Στην περιοχή που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά , έχει μεταβεί με εντολή του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια που την προκάλεσαν.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του συμβάντος το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων(ΕΣΚΕΔΙΚ) λάμβανε συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας, σύμφωνα με τη Πυροσβεστική.