Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, σε συνέχεια της δημοσιοποίησης ισχυρισμών ιδιωτικού φορέα (ΠΑΚΟΕ) για την παρουσία βακτηρίων του γένους Vibrio σε σημεία του Ασωπού ποταμού, δρομολογεί άμεσα στοχευμένες δειγματοληψίες και εργαστηριακούς ελέγχους για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Συγκεκριμένα, για τη διερεύνηση του ζητήματος, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προχωρά σε άμεσες δειγματοληψίες:

• Στο νερό του δικτύου ύδρευσης στα Οινόφυτα και στην ευρύτερη περιοχή, μέσω της αρμόδιας υπηρεσίας Δημόσιας Υγείας της Π.Ε. Βοιωτίας, ώστε να προβεί σε ειδικό εργαστηριακό έλεγχο ως προς την παρουσία του βακτηρίου Vibrio cholerae.

• Στα νερά του Ασωπού, στα σημεία της χωρικής αρμοδιότητάς της, από κοινό κλιμάκιο των αρμόδιων υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και Περιβάλλοντος, για τη διερεύνηση των αναφερόμενων ευρημάτων.

Τα αποτελέσματα θα αξιολογηθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Εφόσον εντοπιστεί μικροβιολογική επιβάρυνση, θα πραγματοποιηθεί άμεση ενημέρωση με σαφείς οδηγίες για την κατανάλωση και τις χρήσεις του νερού.

Παράλληλα, σε συνεργασία με τον αρμόδιο φορέα ύδρευσης, θα ληφθούν τα αναγκαία μέτρα και θα πραγματοποιηθούν επαναληπτικοί έλεγχοι.

Ενημερωτικά, επισημαίνεται ότι η πιθανή ανίχνευση βακτηρίων Vibrio δεν συνεπάγεται κατ’ ανάγκην τη μόλυνση υδάτων. Για να διαπιστωθεί αυτό απαιτούνται εξειδικευμένες εργαστηριακές εξετάσεις, στατιστική επεξεργασία και αξιολόγηση από τις αρμόδιες αρχές.

Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι το βακτήριο Vibrio cholerae μπορεί να προκαλέσει διαρροϊκή νόσο. Συγκεκριμένα τοξινογόνα στελέχη του προκαλούν τη νόσο, με κύρια συμπτώματα την έντονη υδαρή διάρροια, τους εμέτους και σε σοβαρές περιπτώσεις, την ταχεία αφυδάτωση. Άλλα στελέχη και είδη του γένους Vibrio μπορούν να προκαλέσουν γαστρεντερίτιδα.

Η μετάδοση της νόσου γίνεται κυρίως με την κοπρανοστοματική οδό, δηλαδή μέσω της κατανάλωσης νερού ή τροφίμων που έχουν μολυνθεί από κόπρανα τα οποία περιέχουν το βακτήριο. Η χρήση ασφαλούς νερού και η τήρηση των κανόνων ατομικής υγιεινής και υγιεινής των τροφίμων αποτελούν βασικά μέτρα πρόληψης.