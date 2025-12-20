Οι αγρότες συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους ενόψει των Χριστουγέννων, επιβεβαιώνοντας ότι, παρά τις διαμαρτυρίες και τους αποκλεισμούς, οι δρόμοι θα παραμένουν ανοιχτοί για τη διέλευση των εκδρομέων. Στο πλαίσιο αυτό, σήμερα και αύριο προβλέπεται να ανοίξουν προσωρινά τις μπάρες σε διάφορα διόδια κοντά στα μπλόκα.

Την ίδια στιγμή, στέλνουν μήνυμα ότι δεν προτίθενται να προσέλθουν σε διάλογο χωρίς ξεκάθαρες δεσμεύσεις από την κυβέρνηση για τα αιτήματά τους, ενώ η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι από τα συνολικά 27 αιτήματα των αγροτών, τα 16 έχουν ήδη επιλυθεί ή βρίσκονται σε θετική πορεία.

Το Σαββατοκύριακο οι αγρότες από τον κόμβο της Νίκαιας θα σηκώσουν προσωρινά τις μπάρες στα διόδια του Μακρυχωρίου, από τις 11 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, με την ίδια πρωτοβουλία να επαναλαμβάνεται και την Κυριακή. Παράλληλα, σχεδιάζουν να μοιράσουν στους διερχόμενους οδηγούς αγροτικά προϊόντα, επιδιώκοντας να δείξουν ότι τα προϊόντα τους διατίθενται σε χαμηλές τιμές.

Χθες, μετά από έναν συμβολικό αποκλεισμό που ξεκίνησε στις 16:00 και διήρκεσε έως τις 19:00, προκλήθηκαν ουρές χιλιομέτρων από φορτηγά και Ι.Χ. στην περιοχή, ενώ όλες οι παρακαμπτήριες οδοί παρέμειναν ανοικτές και θα συνεχίσουν να παραμένουν ανοιχτές το Σαββατοκύριακο.

Σιάτιστα Κοζάνης: Ενισχυμένο μπλόκο με 200 τρακτέρ

Στο μπλόκο της Σιάτιστας, η κινητοποίηση ενισχύθηκε με περίπου 200 τρακτέρ. Η κυκλοφορία γίνεται από παρακαμπτήριες οδούς, ενώ χθες το μεσημέρι έκλεισαν για δύο ώρες η Εγνατία και η Εθνική Οδός, προκαλώντας ουρά πολλών χιλιομέτρων από φορτηγά. Κανονικά πραγματοποιείται η διέλευση οχημάτων προς Γιάννενα, Κοζάνη και Θεσσαλονίκη.

Το μπλόκο έχει αποφασίσει να ανοίξει προσωρινά τα διόδια όχι μόνο στη Σιάτιστα και τη Ξηρολίμνη, αλλά και στα διόδια Πολυμύλου, όπου καταγράφεται η μεγαλύτερη κυκλοφορία. Τη Δευτέρα, σχεδιάζεται 24ωρος αποκλεισμός για φορτηγά και εμπορικά οχήματα, με δύο ώρες προσωρινή διέλευση. Οι αγρότες τονίζουν ότι τα μπλόκα θα παραμείνουν ενεργά και τις γιορτές, ενώ οι αποφάσεις για μελλοντικούς αποκλεισμούς μετά τα Χριστούγεννα θα ληφθούν σε συντονισμό με το πανελλήνιο όργανο τους.

Μάλγαρα και Εύζωνοι: Σκληρά μπλόκα και ρυθμίσεις

Στα Μάλγαρα, κλειστά είναι πλέον και τα δύο ρεύματα. Από το βράδυ της Παρασκευής έκλεισε το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη για όλα τα αυτοκίνητα, το οποίο είχε ανοίξει προσωρινά για δύο ώρες λόγω κλεισίματος στον κόμβο της Χαλκηδόνας. Ο σχεδιασμός αυτός θα παραμείνει μέχρι την Τρίτη, όταν θα επιτραπεί η διέλευση των Χριστουγεννιάτικων εκδρομέων.

Οι Εύζωνοι θα παραμένουν κλειστοί τέσσερις ώρες καθημερινά, από τις 6:00 έως τις 10:00, μέχρι την παραμονή των Χριστουγέννων. Το Δερβένι συμμετέχει σε ωριαίο αποκλεισμό καθημερινά, με το Σάββατο να ανοίγουν οι μπάρες στα διόδια Ωραιοκάστρου από τις 12:00 έως τις 15:00.

Στην περιοχή των πράσινων Φαναριών, οι αγρότες αποφάσισαν να παραμείνουν στα μπλόκα για τα Χριστούγεννα, χωρίς να προχωρήσουν σε αποκλεισμό του κόμβου της Θέρμης.

Χαλίκι Αιτωλοακαρνανίας: Δύο σημαντικά μπλόκα

Στην Αιτωλοακαρνανία, τα μπλόκα χωρίζουν τη Δυτική Ελλάδα, με σταθερή παρουσία σε Ιονία Οδό και Ολυμπία Οδό. Το βράδυ της Παρασκευής άνοιξε η παρακαμπτήριος οδός, ενώ οι αγρότες παρέμειναν στο Αγγελόκαστρο με τα τρακτέρ τους, διατηρώντας κλειστή και την παρακαμπτήρια οδό. Η δραστηριότητα θα συνεχιστεί τις ημέρες των γιορτών, με τα διόδια να παραμένουν ανοιχτά για τους οδηγούς.

Στην Ολυμπία Οδό, οι αγρότες συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους και σήμερα θα προχωρήσουν σε κινήσεις υπέρ των πολιτών.

Χαλκίδα: Κινητοποιήσεις και διευκολύνσεις

Στην Εύβοια, οι αγρότες έκλεισαν χθες την Υψηλή Γέφυρα για τρεις ώρες και για πρώτη φορά έκαναν αποκλεισμό και σε παρακαμπτήριες οδούς. Το Σάββατο, η ίδια διαδικασία θα επαναληφθεί από τις 6:00 έως τις 8:00, ενώ την Κυριακή, σε συνεννόηση με τους αγρότες της Στερεάς Ελλάδας, θα σηκώσουν τις μπάρες στα διόδια των Αφιδνών για ελεύθερη διέλευση. Τις επόμενες ημέρες έχουν προγραμματιστεί νέοι αποκλεισμοί, με μεγαλύτερη διάρκεια και κλείσιμο όλων των παρακαμπτηρίων οδών στην Υψηλή Γέφυρα και γύρω από αυτήν.

Νίκαια: Αποκλεισμός κόμβου Πλατύκαμπου

Οι αγρότες έφτασαν λίγο μετά τις 16:00 της Παρασκευής στον κόμβο Πλατύκαμπου και απέκλεισαν την κυκλοφορία έως το βράδυ. Παράλληλα, σημειώθηκε δεύτερο σημείο αποκλεισμού στην παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας – Βόλου, στο ύψος του Αχιλλείου. Το Σάββατο θα πραγματοποιηθεί παρέμβαση στα διόδια του Ευαγγελισμού, με ανοικτές μπάρες, ενώ την Τρίτη θα εφαρμοστεί η απόφαση για διευκόλυνση των εκδρομέων.

Θήβα και Σάμος: Σταθερή παρουσία και συνεννόηση

Στην περιοχή της Θήβας, τα τρακτέρ παραμένουν σταθερά στην Εθνική Οδό, ενώ οι παρακαμπτήριες παραμένουν ανοικτές. Η Εθνική είναι κλειστή από τον κόμβο Ριτσώνας προς Λαμία και από τον κόμβο Μαρτίνου προς Αθήνα, με διέλευση για φοιτητές και μαθητές.

Στη Σάμο, ο δρόμος στον κόμβο Κοκκαρίου άνοιξε το βράδυ της Παρασκευής, έπειτα από αρκετές ώρες αποκλεισμού. Ο Πανσαμιακός Αγροτικός Σύλλογος, σε συνεργασία με το Εργατικό Κέντρο και τον Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών, θα συνεδριάσει για να καθορίσει τη μελλοντική στάση των αγροτών.

