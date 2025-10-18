Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Ένοχος για ενδοοικογενειακή βία, κρίθηκε ο 45χρονος Χανιώτης οδηγός της μοιραίας Πόρσε, ο οποίος είναι ήδη προφυλακισμένος για το θανατηφόρο τροχαίο που συγκλόνισε το πανελλήνιο, τον Ιανουάριο του 2025.

Σύμφωνα με την απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Χανίων, ο κατηγορούμενος είχε επιτεθεί στην σύζυγό του με χτυπήματα στο κεφάλι και τον λαιμό, ενώ την έβριζε και την απειλούσε ότι θα την σκοτώσει, μπροστά στο ανήλικο παιδί τους.

Το δικαστήριο επανέλαβε την πρωτόδικη απόφαση, απορρίπτοντας το αίτημά του για ελαφρυντικά στοιχεία και καταδίκασε ομόφωνα τον 45χρονο σε φυλάκιση 13 μηνών. Η εισαγγελική πρόταση ήταν επίσης καταδικαστική.

Την ίδια ώρα, για το τροχαίο που στοίχισε τη ζωή στον Παναγιώτη Καρατζή, ο οδηγός κατηγορείται σε βαθμό κακουργήματος βάσει του άρθρου 290 του Ποινικού Κώδικα, με προβλεπόμενη ποινή έως και δέκα έτη κάθειρξης.

Σύμφωνα με τις Αρχές, πριν από το δυστύχημα είχε βρεθεί θετικός σε αλκοτέστ της Τροχαίας, γεγονός που οδήγησε σε αλλαγές στην τοπική ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ.

Οι αποκαλύψεις για την κατάσταση του 45χρονου οδηγού την στιγμή που σκότωσε τον άτυχο Παναγιώτη ήταν σοκαριστικές. Εκτός από το 1,99 g/L που ανιχνεύθηκε στο αίμα του και τα αντιψυχωσικά φάρμακα, αποκαλύπτεται ότι έτρεχε με υπερβολική ταχύτητα και χωρίς δίπλωμα σε κατοικημένη περιοχή.

Η ταχύτητά του όπως έχει καταγραφεί επισήμως, ξεπερνούσε κατά πολύ το επιτρεπόμενο όριο, αφού έτρεχε με 40 χλμ. πάνω από το επιτρεπόμενο όριο.

Σε «κινούμενη βόμβα» είχε μετατρέψει την Πόρσε και κυκλοφορούσε για τουλάχιστον 4 ώρες στους δρόμους των Χανίων, χωρίς να μπορέσει κανείς να βάλει φρένο στην επιθετική του οδήγηση και τα εκτός ελέγχου νταηλίκια του, παρά μόνο η θανατηφόρα πρόσκρουση με το Suzuki του άτυχου 22χρονου στην λεωφόρο της Σούδας.

Η μαρτυρία του οδηγού που έφερε στην δημοσιότητα το zarpanews.gr, αλλάζει το μέγεθος της ευθύνης της τοπικής Αστυνομίας, που είχε λάβει κλήση στις 23:20 το βράδυ της Παρασκευής, για επικίνδυνους ελιγμούς της ίδιας Πόρσε και προκλητική συμπεριφορά του ίδιου οδηγού. Μια κλήση που αν είχε αντιμετωπιστεί με σοβαρότητα, ο Παναγιώτης Καρατζής, πιθανότατα θα ήταν στη ζωή.

«Πήρα τηλέφωνο για να γλιτώσω έναν άνθρωπο και τελικά ένας άνθρωπος δεν γλίτωσε», σημειώνει στο zarpanews.gr o άλλος οδηγός, ο άνθρωπος που ειδοποίησε εγκαίρως τις Αρχές και εξιστορεί τα γεγονότα εκείνης της βραδιάς:

«Οδηγώ στον κυκλικό κόμβο των Δικαστηρίων και ξαφνικά με περνάει από δεξιά. Ως τότε δεν είχα αντιληφθεί ότι ήταν πίσω μου, τον είδα να με προσπερνάει από δεξιά και να μου κλείνει τον δρόμο. Όταν κατάλαβα ότι δεν χωράμε και οι δύο, σταματάω το αυτοκίνητο για να μην προκληθεί ατύχημα. Τότε σταματάει και αυτός, κατεβαίνει από το αυτοκίνητο, έρχεται προς την μεριά του αυτοκίνητου μου και αρχίζει να φωνάζει.

Έχω πάθει σοκ, αυτός συνεχίζει να βρίζει και να φωνάζει

Εγώ χωρίς να ανοίξω το τζάμι, αρχίζω να ρωτάω τι έγινε – δεν μου απαντάει. Βλέπω έναν άνθρωπο να φωνάζει μαινόμενος, να ωρύεται. Εγώ δεν μπορώ να ακούσω γιατί είχα κλειστά τα τζάμια και δυνατά τη μουσική. Έχω πάθει σοκ. Αυτός συνεχίζει να βρίζει και να φωνάζει. Κάποια στιγμή κατευθύνεται προς το αυτοκίνητό του αλλά επιστρέφει και έρχεται ξανά στη μεριά μου.

Κάποια στιγμή αντιλαμβάνομαι ότι ανοίγει η πίσω πόρτα της Πόρσε, αλλά όχι τελείως, κουφωτά όπως λέμε, σαν κάποιος να είναι έτοιμος να επέμβει αν χρειαστεί. Εγώ παραμένω σε σοκ. Τον βλέπω κι έρχεται προς το μέρος μου και δίνει μια μπουνιά στο τζάμι μου, το οποίο είχα κλειστό. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκα και δεν έχουμε άλλα θέματα τώρα.

Δεν έχω καμία αντίδραση. Προσπαθώ να βγάλω το κινητό από το μπουφάν μου αλλά εκείνη τη στιγμή σκέφτηκα ότι αυτό μπορεί να τον εξαγρίωνε, γι’ αυτό προσπαθώ να είμαι ψύχραιμος, να μείνω μέσα στο αυτοκίνητο και να μην κάνω κάτι το οποίο θα μπορούσε να τον θυμώσει ακόμα περισσότερο, και να μου επιτεθεί.

Έτσι όπως είναι οι θέσεις των αυτοκινήτων μας, δεν μπορώ να φύγω. Καταλαβαίνω ότι δεν έχω τρόπο να τον αποφύγω. Περιμένω απλά να βαρεθεί και να φύγει», αναφέρει.

«Τους λέω: κάντε κάτι, μπας και γλιτώσει κανείς φουκαράς»

Συνεχίζοντας την διήγηση, φτάνει στο σημείο που έγινε το μοιραίο τηλεφώνημα στο 100.

«Φτάνω στο σπίτι μου και το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι είναι να πάρω την Αστυνομία. Διστάζω, αλλά μετά στο δευτερόλεπτο το ξανασκέφτομαι και λέω πρέπει να πάρω για να γλιτώσει κάποιος άλλος. Μη γίνει κανείς τσαμπουκάς, μη βγούνε μαχαίρια, μη βγούνε όπλα.

Παίρνω λοιπόν την Αστυνομία, τους περιγράφω το συμβάν, τους δίνω το όχημα και την πινακίδα. Τους λέω δεν είναι νηφάλιος, κάντε κάτι βρείτε τον, μπας και γλιτώσουμε κανένα φουκαρά. Με το σκεπτικό όχι ότι θα πάει να σκοτώσει κανέναν αλλά με το σκεπτικό ότι θα γινόταν κάτι αντίστοιχο με το δικό μου.

Οι αστυνομικοί μου είπαν ότι θα τον ψάξουν

Μου λέει ο αστυνομικός αν θέλω να κάνω καταγγελία ή μήνυση να πάω στο Τμήμα. Εγώ δεν το θεώρησα σκόπιμο να κάνω κάτι τέτοιο. Απλά τηλεφώνησα με το σκεπτικό ότι είναι Παρασκευή βράδυ, ο κόσμος βγαίνει, θα μπορούσαν να είναι δυο πιωμένοι και να γίνει αιματηρό περιστατικό. Μου λένε εντάξει, θα τον ψάξουμε.

Την άλλη μέρα, όταν είδα το τροχαίο και συνειδητοποίησα ότι είναι αυτός, έπαθα σοκ. Δεν ήξερα τι έκαναν, αν τον βρήκαν αν τον είχαν σταματήσει.

Ακόμα δεν έχω συνέλθει. Αλλά εκείνη τη μέρα, το Σάββατο, ήταν όπως ήμουν εκείνη τη στιγμή μέσα στο αυτοκίνητο. Ήμουν στο κενό, ήμουν μουδιασμένος.

Σκέφτηκα ότι θα μπορούσα να είμαι εγώ, θα μπορούσε απλά να μπει ανάποδα στα δικαστήρια και να με σκοτώσει. Σκέφτηκα πολλά.»…

«Πήρα τηλέφωνο για να γλιτώσω έναν άνθρωπο και τελικά ένας άνθρωπος δεν γλίτωσε».

Ένας νέος άνθρωπος, μόλις 22 ετών, βρέθηκε στον δρόμο του και πλήρωσε με την ζωή του την ανευθυνότητα του κατηγορούμενου.