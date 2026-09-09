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Παρά την αφαίρεση του διπλώματος και των πινακίδων κυκλοφορίας μόλις μία ημέρα νωρίτερα, 28χρονος συνελήφθη στην Καλαμαριά να οδηγεί επικίνδυνα δίκυκλη μοτοσικλέτα.
Ο νεαρός μοτοσικλετιστής εντοπίστηκε χθες στην Καλαμαριά να πραγματοποιεί επικίνδυνους ελιγμούς και επίδειξη ικανοτήτων, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.
Όπως προέκυψε, την προηγούμενη ημέρα, του είχαν αφαιρεθεί η άδεια οδήγησης και οι πινακίδες της μοτοσικλέτας για παράβαση του ΚΟΚ.
Υπό αυτές τις συνθήκες συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης και οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.