«Ξύνει πληγές» στην Κύπρο από τις δολοφονίες του Τάσου Ισαάκ και του Σολωμού Σολωμού στη Δερύνεια το 1996, η νέα προκλητική δήλωση του Ερχάν Αρικλί, ο οποίος καταζητείται από τις αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας για την δολοφονία του Τάσου Ισαάκ.

Ο Ερχάν Αρικλί -πρόεδρος του «Κόμματος Αναγέννησης» των εποίκων και λεγόμενος «υπουργός» του ψευδοκράτους- με ανάρτησή του επιχείρησε μία προκλητική αναφορά στα αιματηρά γεγονότα του Αυγούστου του ’96, υποστηρίζοντας ότι η περιφρούρηση της τουρκικής σημαίας αποτελεί «ζήτημα τιμής» και επικαλέστηκε στρατιωτικές παραδόσεις για να δικαιολογήσει τους δύο φόνους.

Η πρόκληση Αρικλί

Απαντώντας σε φωνές Τουρκοκυπρίων που διερωτώνται αν άξιζε να χαθεί η ζωή του άοπλου Σολωμού Σολωμού «για ένα κομμάτι ύφασμα», ο Αρικλί υποστήριξε πως «όταν ένας εχθρός κατεβάζει τη σημαία, αυτό δεν είναι απλώς η αφαίρεση ενός υφάσματος». Μάλιστα, επιτέθηκε σε όσους καταδικάζουν τη δολοφονία, κατηγορώντας τους για συνέργεια σε «μαύρη προπαγάνδα της ελληνοκυπριακής πλευράς».

Στην τοποθέτησή του απέφυγε επιμελώς να αναφέρει ότι ο Σολωμός Σολωμού ήταν άοπλος όταν δεχόταν τα φονικά πυρά στον ιστό της σημαίας, ενώ έκλεισε την ανάρτησή του λέγοντας ειρωνικά πως οι Τουρκοκύπριοι οφείλουν απλώς «μια συγγνώμη» στην κόρη του Τάσου Ισαάκ, Αναστασία.

«Δεν θέλω συγγνώμη – Τους δολοφόνους τους κάνατε υπουργούς»

Καταπέλτης ήταν η απάντηση της Αναστασίας Ισαάκ, η οποία γεννήθηκε λίγες εβδομάδες μετά τη δολοφονία του πατέρα της. Η ίδια ξεκαθάρισε ότι οι κενές περιεχομένου απολογίες όπως του Τουρκοκύπριου ακαδημαϊκού και πρώην ευρωβουλευτή του ΑΚΕΛ, Νιαζί Κιζίλγιουρεκ, που είπε πως «ντράπηκε που είναι τουρκοκύπριος» δεν έχουν καμία αξία χωρίς την απόδοση δικαιοσύνης.

«Χρέος όλων σας δεν είναι να μου ζητάτε συγγνώμη. Χρέος όλων σας είναι να αναλάβετε την ευθύνη για να τιμωρηθούν οι δολοφόνοι», ανέφερε χαρακτηριστικά, στηλιτεύοντας το γεγονός ότι οι υπαίτιοι του άγριου λιντσαρίσματος του πατέρα της και της εν ψυχρώ εκτέλεσης του Σολωμού όχι μόνο παραμένουν ατιμώρητοι, αλλά κατέλαβαν και πολιτικά αξιώματα στο κατοχικό καθεστώς.

Σημειώνεται ότι για τη δολοφονία του Τάσου Ισαάκ, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) έχει καταδικάσει την Τουρκία από το 2008, κρίνοντας ότι απέτυχε να διενεργήσει αποτελεσματική έρευνα και να παραπέμψει τους δράστες στη Δικαιοσύνη.