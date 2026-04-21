Ένα σοβαρό περιστατικό που εγείρει ανησυχίες για την ασφάλεια των παιδιών καταγγέλλει ο Δήμος Αμφίκλειας – Ελάτειας, κάνοντας λόγο για πιθανή απόπειρα προσέγγισης ανηλίκου από αγνώστους.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, το συμβάν σημειώθηκε χθες, γύρω στις 8:00 το απόγευμα, στην πλατεία Αγίου Δημητρίου, στην Κάτω Τιθορέα. Δύο άτομα, τα οποία δεν ήταν γνωστά στο παιδί, το πλησίασαν και του πρότειναν να τους ακολουθήσει για να το πάνε βόλτα.

Το παιδί αντέδρασε άμεσα και με ψυχραιμία, απομακρύνθηκε γρήγορα από το σημείο και κατευθύνθηκε προς τη μητέρα του. Εκείνη ενημέρωσε λεπτομερώς το Αστυνομικό Τμήμα Αμφίκλειας – Ελάτειας, ώστε να κινηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες.

Με αφορμή το περιστατικό, ο Δήμος απευθύνει έκκληση προς τους γονείς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε εγρήγορση, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη σωστής ενημέρωσης των παιδιών.

«Η προστασία των παιδιών αποτελεί συλλογική ευθύνη και απαιτεί διαρκή επαγρύπνηση από όλους», τονίζει η δημοτική Αρχή.