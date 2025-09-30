Σοκάρει την τοπική κοινωνία η καταγγελία γυναίκας στην Αμφιλοχία, σε βάρος του 50χρονου συζύγου της, για ασέλγεια σε βάρος της 4χρονης κόρης τους.

Η γυναίκα υποστήριξε σε αστυνομικούς ότι ο σύζυγός της προέβη σε ασελγείς πράξεις σε βάρος της ανήλικης κόρης τους, με αποτέλεσμα να συλληφθεί ο 50χρονος.

Καταγγελία και για ενδοοικογενειακή βία

Η σύζυγός του 50χρονου, ισχυρίστηκε ότι κατά το παρελθόν, ο ίδιος είχε χειροδικήσει σε βάρος της ίδιας.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι από την ιατροδικαστική εξέταση στην 4χρονη δεν προέκυψαν στοιχεία, ωστόσο σε βάρος του 50χρονου σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα.

Ο άνδρας συνελήφθη στη 1 το μεσημέρι της Κυριακής 28/9.

Με τη σύλληψή του οι αρχές κατέσχεσαν και ηλεκτρονικές συσκευές που είχε στην κατοχή του, ώστε να πραγματοποιηθεί έρευνα και να εντοπιστούν, αν υπάρχουν, αρχεία με οποιοδήποτε υλικό μπορεί να αποδεικνύει όσα έχουν καταγγελθεί σε βάρος του, πράγμα που υποδεικνύει και καταγγελία για παιδική πορνογραφία.