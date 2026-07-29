Με τραγικό τρόπο έχασε τη ζωή του ένας 68χρονος υλοτόμος στην Αμφιλοχία. Συγκεκριμένα ο 68χρονος άνδρας βρισκόταν στη δασική περιοχή Φτελιάς και επιχειρούσε να κόψει ένα ψηλό δέντρο όταν έχασε τον έλεγχο του αλυσοπρίονου που χρησιμοποιούσε, το οποίο τον χτύπησε στο λαιμό κόβοντας του μια κεντρική αρτηρία, με αποτέλεσμα να χάσει μεγάλη ποσότητα αίματος.

Ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σε δύσβατη δασική περιοχή, καθώς αναζητείτο για ώρες από συγγενείς και συγχωριανούς του, ωστόσο δεν μπόρεσαν να τον βοηθήσουν.